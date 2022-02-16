Уряд затвердив бюджету Фонду соцстраху на 2022 рік: на що підуть кошти

Видатки фонду у 2022 році також становитимуть 37 523,0 млн грн, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн гривень.

Бюджет фонду на 2022 рік є збалансованим.

Водночас в пояснювальній записці до проекту зазначається, що прогнозована Радою національної безпеки і оборони України у лютому 2022 року нова хвиля поширення СОVID-19 може суттєво вплинути на видатки Фонду на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та призвести до виникнення заборгованості з його виплати у сумі 1 461,3 млн грн.