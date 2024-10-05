Какая запаска лучше: что положить в багажник вашего авто

Неопытные покупатели современных авто – как из салона, так и с европейского вторичного рынка – иногда бывают удивлены, подняв пол багажника. Ведь вместо привычного по старым моделям запасного колеса там ждет сюрприз в виде тоненькой докатки или загадочного баллончика. Конечно, есть страны, где такая комплектация считается нормальной, но с точки зрения украинского автомобилиста это часто неприемлемое решение.

Заменители запаски

Даже если говорить исключительно о новых машинах, среди нынешних автомобилей можно одновременно увидеть экземпляры с классической полноразмерной запаской, временной докаткой или набором для экспресс-ремонта в дороге. Причем первый вариант встречается все реже. Так может, современному автомобилисту пятое колесо совсем не нужно? Посмотрим, что способен каждый из вариантов.

Полноценная запаска . Наверное, рассказывать о преимуществах полноразмерного запасного колеса не стоит – как правило по характеристикам оно ничем не отличается от стоящих на четырех ступицах машины и которыми она опирается на асфальт. Случается, что вместо легкосплавного диска используется стальной штампованный, но если это штатная заводская комплектация, в техническом плане разницы не будет. И как на нас, самое полноценное запасное колесо является лучшим вариантом для рядового украинского автомобилиста, использующего машину в так сказать, универсальном режиме – на дорогах и направлениях всех типов, в мегаполисах и в отдаленных регионах. По крайней мере, в дальний путь рекомендуется брать с собой именно его.

Докатки. Смысл этого временного колеса – в меньших габаритах в меньшем весе. Правда, меньший диаметр, ширина и высота профиля диктуют некоторые ограничения. Докатка слабо поглощает толчки от неровностей, нарушает управляемость и в случае с ведущей осью дополнительно нагружает трансмиссию. Так что двигаться на ней нужно медленно (типичный лимит 80 км/ч) и недолго. Хотя, если машина эксплуатируется недалеко от родного гаража, запаска вполне может быть именно такого формата.

Ремкомплект. Классический штатный набор имеет вид футляра с компрессором для закачки колеса и баллончиком с герметиком, который подключается к шлангу при подкачке. Попав вместе с воздухом в пробоину шины, герметик полимеризуется, пломбирует дыру. Обычно для достижения максимального эффекта нужно не спеша проехать несколько сот метров. Такой набор вполне эффективен, но он действует только при точечном проколе и прежде всего на протекторе, а при порезах и порывах боковины этот комплект будет бесполезным. Так же, если бескамерная шина после прокола или удара разборталась, компрессор и баллончик с герметиком тоже не помощники. Наконец после такого ремонта желательно заехать на шиномонтаж, чтобы профессионалы оценили качество этого экспресс-ремонта и проверили балансировку колеса.

Кратко

Всё зависит от того, как вы эксплуатируете ваш автомобиль. Точнее, речь о том, насколько критической будет для вас забота, полученная из-за появления дыры в колесе при отсутствии в багажнике спасительного варианта, соответствующего вашей маршрутной задаче. Но, повторимся, самым надежным и наиболее универсальным средством будет та самая старая добрая полноразмерная запаска.