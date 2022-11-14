Какова роль "Вагнера" и кадыровцев в войне и для чего они Путину: ответ ГУР

"Пригожин и Кадыров - это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России", - пояснил Черняк.

Роль кадыровцев

По словам представителя ГУР, демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев, прежде всего, направлена на российскую публику.

Например, сегодня, в полномасштабной войне против Украины, кадыровцы используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить. То есть основная задача армии Кадырова - запугивание россиян.

Сегодня кадыровцы в основном сосредоточены на юге.

Роль ППК "Вагнера"

"Вагнеровцы" дислоцированы на востоке, в частности в Донецкой области. Армия Пригожина состоит из бывших бойцов российских частей специального назначения, не являющихся новичками в смысле планирования операций.

В то же время из-за мобилизации зеков, отсутствия должной подготовки и мотивации, "вагнеровцы" не могут эффективно совершать ни наступательных, ни оборонительных действий.

Конфликт между Шойгу и Пригожиным

Все средства, которые должны быть направлены на социальное обеспечение россиян, идут на финансирование армий Кадырова и Пригожина.

С самого начала ЧВК "Вагнера" создавалась как проект ГРУ российского генерального штаба, однако в результате конфликта между главой минобороны России Сергеем Шойгу и Пригожиным из-за поставок продовольствия, последний начал неоднократно выступать с критикой в сторону министра.