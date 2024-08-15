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Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения

Украина, Четверг 15 августа 2024 13:43
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Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения Фото: Инфляция в Украине ускорится (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в течение следующих 12 месяцев ускорится, однако не превысит 9%. Такой прогноз дают банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июле финансовые аналитики ожидают инфляцию на уровне 7,2%. Это выше, чем предыдущий прогноз за июнь (7,1%).

Население прогнозирует рост цен на 7,6%. В июне граждане ждали инфляцию на уровне несколько выше - 7,9%.

Банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Руководители предприятий роста цен на уровне 9,0% (данные за май).

Как будут расти цены в Украине: прогноз финансовых аналитиков, банкиров и населения

Прогнозы по инфляции

По данным Госстата, в июле инфляция в годовом исчислении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. В месячном измерении цены не изменились.

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%).

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Инфляция в Украине Национальный банк Украины
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