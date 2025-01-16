Как будут расти цены в 2025 году: украинский бизнес снова ухудшил ожидания

При этом в III квартале 2024 года бизнес ожидал инфляцию на уровне 9,7%, во II квартале - 9,0%, в I квартале 2024 года - 11,0%, в IV квартале 2023 года - 11,3%.

По данным опроса, 46,3% опрошенных респондентов считают, что инфляция не превысит 10,0% (в предыдущем опросе - 54,4%), 17,8% ожидают, что она достигнет более 15,1%.

Самым существенным фактором для роста потребительских цен остаются военные действия (отметили 82,9% респондентов). Больше всего усилилось влияние фактора "налоговые изменения", на 4,4 п. п. - до 42,3%. Влияние курсового фактора ослабло (на 5.1 п. п. - до 70,3%).

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, инфляция по итогам 2024 года выросла до 12%. НБУ прогнозирует, что рост цены будет оставаться на высоком уровне в первой половине 2025 года, а затем начнет снижаться.