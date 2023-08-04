Как будет расти экономика Украины в ближайшие годы: обновленный прогноз НБУ

Как отмечается в отчете, рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности.

"Однако рост экономики ограничивал постоянные ракетные обстрелы, российский саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов. Кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС", - отмечается в прогнозе.

Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и сдерживают восстановление экономики в дальнейшем.

В то же время фактические результаты I квартала (-10,5%) оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году - с 2,0% до 2,9%.

Прогноз на 2024-2025 годы

В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года, говорится в обзоре.

По прогнозам НБУ, экспорт будет возобновляться активнее после отладки морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны. Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика - дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году - на 6,8%.