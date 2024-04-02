Как сделать ветеранскую политику более мощной

С 16 по 18 марта в Одессе проходил Региональный форум ветеранов "Сильные Украины". В центре внимания находились вопросы реабилитации через спорт и физическую культуру. О том, чего именно не хватает современной ветеранской политике, основы и принципы которой находятся на стадии активного обсуждения и формирования, – в блоге для РБК-Украина рассказывает народный депутат Алексей Леонов.

И это не средства, хотя на самом деле вопрос ресурсов уже в ближайшее время может предстать как очень болезненный. И даже не потому, что их все больше будет не хватать, потому что возможности бюджета страны, чью экономику уничтожает оккупант, реально ограничены. При этом количество наших ветеранов, справедливо рассчитывающих на поддержку со стороны государства, будет только расти. Мы рискуем попасть в ловушку, которая возникает в условиях, когда риторика по защите ветеранов в большинстве своем напоминает риторику ресурсной страны. И здесь вопрос не в кажущейся щедрости, а в трезвом расчете: сколько мы можем самостоятельно "потянуть", и какими в такой ситуации должны быть наши приоритеты.

Но еще раз подчеркну, речь идет не о финансах, тем более что государство использует каждую возможность для того, чтобы усилить различные аспекты поддержки ветеранов. В частности, недавно состоялось уточнение государственного финансирования пакета "Реабилитационная помощь". Теперь за реабилитацию самой высокой группы сложности продолжительностью не менее 14 дней государство платит 41 500 гривен.

Речь идет о коммуникации и синергии. Объясню на конкретных примерах.

Общение во время форума "Сильные Украины" показало, что далеко не единичны ситуации, когда фитнес-центры и спортивные заведения, которые предпочитают приобщиться к реабилитации ветеранов, не знают как правильно обустроить инклюзивное пространство. И это при успешной реализации национальной программы "Безбарьерная Украина", которую патронирует Елена Зеленская. Идём дальше. Ощутим запрос на формирование правильных навыков общения с лицами, нуждающимися в реабилитации. И в этом случае можно вспомнить еще одну инициативу, о которой заботится Первая леди – программа ментального здоровья "Как ты?".

И таких моментов, когда желание помочь угасает за неимением опыта или знаний, или когда полезные проекты реализуются как в параллельных вселенных, что приводит к уменьшению их КПД, к сожалению, пока хватает.

Исправить этот недостаток, добиться эффекта синергии, когда разные проекты или разные субъекты действия дополняют свои усилия и увеличивают их эффективность вполне возможно. В первую очередь, через налаживание механизмов устойчивой коммуникации между представителями государственной власти, общественного сектора, ветеранского сообщества и социально ответственного бизнеса.

Об этом свидетельствует опыт реализации инициативы по созданию в Одессе Национального хаба по реабилитации. Когда полгода усилий, направленных на обеспечение интенсивного обсуждения инструментов и путей реализации имеющегося в регионе потенциала, обеспечило конкретный результат. Уже есть решение главы Минздрава Виктора Ляшко о создании на базе нескольких одесских санаторно-курортных заведений двух мощных реабилитационных центров. И я уверен, что это только начало, а не завершение дела.

Именно поэтому по итогам форума ветеранов "Сильные Украины" возникла инициатива по проведению круглого стола по вопросам реабилитации. Собрать в одном месте руководителей властных институций и специализированных учреждений, представителей социально ответственного бизнеса, ветеранских организаций и успешных общественных проектов. Цель – обсудить стратегический вопрос, как обеспечить синергию наших усилий в этой сфере. Благодаря поддержке со стороны Министерства внутренних дел, место проведения Круглого стола уже известно – это Одесский университет внутренних дел. Осталось только согласовать состав участников.

В общем, убежден, что именно в налаживании устойчивой и интенсивной коммуникации всех заинтересованных субъектов кроется наибольший резерв усиления ветеранской политики. Такая коммуникация позволяет реализовать ключевой принцип новой государственной политики в отношении наших героев – "ни слова о ветеранах без участия самих ветеранов". А это будет в свою очередь способствовать формированию правильных приоритетов, когда на первом городе будет инициатива, честность и ответственность, а не пустые обещания и ресурсно неподтвержденный патернализм.

Поэтому, если коротко, то, на мой взгляд, базисная формула новой ветеранской политики должна выглядеть так: "Поддержка нуждающимся инструменты и возможности для самореализации тем, кто стремится действовать". Именно такой подход позволит добиться того, чтобы Украина, наше государство победы, смогло направить все лучшее в наших воинах в лучшее для Украины", как на этом и настаивает наш президент.