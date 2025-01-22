Как сделать свою машину моложе: несколько полезных советов: несколько полезных советов

Вообще наведением внешнего лоска на автомобиль занимаются профессионалы особого профиля - специалисты по детейлингу. Однако их услуги стоят немалых денег. К счастью, некоторые эффективные меры для наведения марафета могут принять на обычной СТО, а кое-что полезное можно сделать и собственными силами.

Немолодой автомобиль всегда несет определенные признаки тех сотен тысяч километров, которые остались за его кормой. И когда они становятся заметны не только профессиональным перекупщикам, но и рядовому наблюдателю, машина начинает производить впечатление старой. При том что на деле такой может еще и быть. Тем не менее, большинство этих нежелательных маркеров можно устранить.

Матовая краска. Затертое лакокрасочное покрытие - следствие многочисленных непрофессиональных моек. Уже через несколько лет краска (лак) на таком авто получает сетку микроцарапин, которые становятся заметными в солнечный день или при ярком искусственном освещении - как широкие круги-гало вокруг отражения солнца или лампы. Большинство этих микрорисок устраняется натиранием воском или полировкой с помощью обычной любительской полироли. Но эффект от так называемой глубокой профессиональной полировки будет длиннее.

Фары и фонари. Очень старят машину мутные и желтые фары и задние фонари с неестественным цветом - из-за выгорания на солнце. Полностью эту проблему можно решить только заменой деталей, но значительно улучшить вид светотехники поможет полировка пластика абразивными полиролями.

Раз уж мы говорим о светотехнике, имейте в виду, что нежелательное явление - разный цвет света фар и фонарей. В фарах поможет установка двух новых одинаковых ламп, а вот в задних фонарях поможет только замена их самих, потому что лампочки на цвет "стопов" или габаритов практически не влияют.

Брызговики. С годами автомобилисты часто теряют или ломают пластиковые брызговики, иногда они имеют неопрятный вид из-за того, что снизу стерты об асфальт. Чтобы не тратиться на родные фирменные, можно подобрать подходящие фартуки среди так называемых универсальных, такие есть в любом крупном магазине запчастей. Важно, чтобы все они были одинаковы и стояли на машине ровно.

Колесные колпаки. Колеса существенно влияют на внешность машины, и бывает, что даже новые колпаки усиливают негативное восприятие машины. Так может быть из-за случайного, явно дешевого дизайна этих деталей. Пожалуй, лучший вариант - приобрести комплект подержанных, но родных колпаков, причем часто хорошее впечатление производят даже колпаки от другой модели, но этого же бренда. Хотя в принципе реально найти недорогие новые колпаки похожего на родной дизайна.

Лохматая обивка в интерьере. Если машина уважаемой марки, интерьер преждевременно стареет в первую очередь из-за неквалифицированной чистки или химчистки. Если речь идет о сиденьях, их можно разве что закрыть чехлами - пусть недорогими, но опрятными.

Обвисшая обивка дверных карт. У некоторых марок это характерная проблема, похожая, на предыдущий случай. И причина часто не в возрасте и не в большом пробеге, а в неправильном подходе к чистке. К сожалению, такие карты спасет только перетяжка новым материалом.

Стертые кнопки. Обычно стертые надписи на кнопках являются действительно признаком интенсивного использования машины. В принципе, есть технология восстановления этих пиктограмм, хотя для некоторых моделей можно найти подержанные выключатели в хорошем состоянии и за небольшие деньги.

Засмальцованные ремни безопасности. Даже если ремнями не пользуются, со временем они могут превращаться в печальное зрелище: пыль, грязь, жирные пятна. Ремень можно извлечь на всю длину и просто помыть его с моющим средством, не давая ремню при этом втянуться внутрь. Обязательно дайте ремню высохнуть перед тем, как он втянется на свое место.

Мелкие детали отделки. Очень портят впечатление от внешности машины повреждения на внешней фурнитуре. Молдинги, разного рода декоративные накладки, шильдики, рамки окон, дверные ручки, антенна - все это должно быть целым. В некоторых случаях есть смысл убрать что-то поврежденное совсем, если нет возможности восстановить элемент в первоначальное состояние.

Вкратце

Главное правило детейлинга, так сказать, начального уровня - убрать все видимые следы неряшливости и небрежности. Важно, чтобы они были убраны все, без пропусков. И тогда, даже если машина действительно старая, она получит вид ухоженной и вполне симпатичной.