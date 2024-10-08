Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками: несколько простых советов

Низкий уровень шумов в салоне – важная составляющая комфорта, и именно тишина во время движения, хотя бы относительная, определяет класс автомобиля. Между тем кое-что в этом плане может сделать и сам владелец, и автомобильная редакция rbc.ua готова поделиться несколькими секретами.

Прежде всего следует предупредить, что борьба за тишину в салоне начинается еще на этапе проектирования каждого из узлов и агрегатов. Ибо это целый комплекс мер, снижающий собственные вибрации деталей и подавляющий их способность поддерживать чужие колебания. Но кое-что для тишины в салоне можно сделать и на готовой машине. Тем более, если это одна из недорогих современных моделей, производители которых научились экономить на шумоизоляции.

Почему нужна дополнительная шумоизоляция

Слой изоляционного материала на панелях кузова не только не пропускает в машину уличные шумы, но и не дает стальным панелям генерировать собственные звуки. Так что даже если в своем первоначальном виде автомобиль не проектировался как супертихий, если вы поработаете со всеми обнаженными металлическими панелями внутри кузова, вы получите положительный результат. К счастью, именно этот вид работ – поклеить "шумку" – можно выполнить своими руками. В целом это не сложно, а самый ответственный этап – не работа с материалами, а демонтаж и монтаж отделки интерьера.

Шумоизоляционные материалы. Два вида материалов отвечают за два этапа борьбы с излишними звуками. Во-первых, это виброизоляция на битумной основе, и во-вторых, собственно шумоизоляция в виде вспененного листового материала. И первый, и второй бывают разной толщины, и чем она больше, тем выше будет эффективность. Указанные материалы могут показаться достаточно дорогими, но если финансовый вопрос имеет значение, не гонитесь за раскрученными брендами. Более того, вместо автомобильной шумоизоляции для экономии можно купить аналогичный строительный материал или туристические производные маты из вспененного полимера (известные как карематы). С другой стороны, битумная виброзащита бывает только автомобильная.

Инструменты. Во-первых, вам понадобится нож. Виброизоляционный материал на битумной основе хорошо резать крепким косым ножом, не обязательно очень острым. Мягкий вспененный шум лучше резать острым лезвием – например, канцелярским ножом. Также нужно приготовить ролик для прикатки – либо специальный металлический, либо пластиковый, которым пользуются при наклеивании обоев.

Обезжириватель. Важный этап процесса – удаление грязи и жира с поверхности, которая подлежит оклейке. Используют либо специальные салфетки, либо антисиликон, либо другой растворитель и чистые салфетки.

Глаза боятся – руки делают

Сначала следует подготовиться теоретически и разобраться, какие участки кузова являются "провокаторами" шумов на вашей модели. Обычно это наружные двери, перегородка моторного отсека, колесные арки, зона пола под задними сиденьями. Интересно, что полностью оклеивать всю панель, которую нужно демпфировать, не обязательно. Опыт показывает, что эффективной мерой будет закрыть хотя бы 30-40% поверхности.

Профессионалы по автомобильным аудиосистемам помогли нам составить перечень советов по самостоятельной шумоизоляции:

Имейте в виду, что даже симметричные детали (например, двери) часто имеют разную утварь и соответственно свои нюансы при поклейке "шумки". На поверхностях значительной двойной кривизны лоскута материала придется подрезать или вырезать сектора;

Подгоняя лоскуты материала под нужные поверхности, не бойтесь перегибать и складывать листы и даже разрезать их на несколько частей – на конечный результат это не повлияет;

Наклеивая материал на выбранные поверхности, снимайте защитную бумагу с липкой стороны непосредственно перед наклеиванием, а вот в случае с дверью непосредственно внутри;

Укладывая лист материала, прижимайте его от центра в стороны, чтобы под ним не остались пузырьки воздуха. Когда каждый лоскут вибро- и шумоизоляции будет приклеен вручную, нужно будет тщательно прикатать его роликом – тоже от центра.

Кратко

У вас все получится – работа это несложная, хотя и нуждается в определенном усердии. Усилят эффект дополнительные "мелочи": получив доступ к внутренностям дверей и торпедо, уделите особое внимание фиксации и уплотнению всего, что откроется вашим глазам. К примеру, это могут быть тяги дверных замков, кнопки и ручки, жгуты проводки, тросики приводов задвижек торпедо. Ведь, как мы упоминали в начале, борьба за тишину в салоне – это комплексное мероприятие.