Как сделать машину более экономной: несколько важных шагов

Есть разные способы укрепить семейный бюджет, и один из них – снизить транспортные расходы, особенно если пробеги машины немалые. Сделать автомобиль более экономным вполне реально, хотя нельзя сказать, что это совсем просто.

С инженерной точки зрения снизить аппетит современной машины непросто. Потому что над этим вопросом к вам изрядно поработали конструкторы-мотористы – именно на экономичность и экологичность они направляют большинство своих усилий, уступая часто другими параметрами. Но это не значит, что расходы на топливо нельзя снизить совсем – существует несколько действенных рецептов.

Прежде всего, надо понять, что нет смысла начинать борьбу за экономичность на машине, имеющей технические проблемы. Имейте в виду, что на автомобиле со значительным пробегом это может быть самым эффективным способом снизить топливный аппетит. Хотя ниже мы дадим несколько советов по дополнительным мерам по повышению экономичности авто.

Проверьте двигатель

Проинспектируйте силовой агрегат, в первую очередь топливную систему – это касается как бензинового авто, так и дизельного. Форсунки должны быть чистыми, точно дозировать горючее и распиливать его правильно. Топливный насос (или насос) должен держать заданное давление в магистрали. На бензиновой машине важно наладить систему зажигания. Недопустимо, чтобы свечи давали пробелы искры, и значение имеет не только ее наличие, но и сила и форма. Высоковольтные провода (там, где они есть) следует проверить на предмет утечки тока по изоляции.

Отрегулируйте ходовую

Бывает, у старой машины частично подклинивают тормоза – из-за подвисания колодок, полностью не отходящих от дисков (барабанов), или из-за подклинивания поршня в рабочем цилиндре гидропривода. На стенде схождения-развала нужно проверить углы установки колес: когда их геометрия нарушена, сопротивление движению будет повышенным. Заодно вы убережете шины от ускоренного износа, а это тоже немалая экономия.

Наконец, напомним о такой элементарной вещи, как давление в шинах, существенно влияющее на аппетит автомобиля. Манометр должен показывать столько, сколько указано в заводской инструкции. Не очень увлекайтесь увеличением давления против нормированного, потому что езда с перекаченными колесами тоже требует больше топлива.

Несколько дополнительных приемов

Предупредим, что некоторые из дополнительных мер, предложенных ниже, потребуют затрат времени, а то и денег. Поэтому, возможно, есть смысл сначала сопоставить свои регулярные затраты на заправку с ожидаемой экономией и затратами на усовершенствование машины.

Перепрограммирование блока управления двигателем – так называемый чип-тюнинг – часто является эффективным методом сделать машину более экономичной. Но при этом ухудшится динамика автомобиля. И если у вас очень активный стиль управления, с частыми ускорениями, обгонами и энергичными стартами, то сэкономить не получится, ведь "цепеный" двигатель чаще будет работать в высоких оборотах.

Обратите внимание на аэродинамику. Если ваша машина много ездит по загородным трассам, в частности на скорости свыше 60 км/ч, уберите с поверхности кузова все нештатное оборудование. Распрощайтесь с разного рода тюнингом – накладными ветровиками, увеличенными антеннами, неродными зеркалами, длинными брызговиками, спойлерами… Влияют на аппетит верхний багажник и рейлинги на крыше, даже штатные.

Кратко

Возможно, выполнить все рекомендации вам не удастся – особо не расстраивайтесь. Но имейте в виду, что чем больше вышеприведенных пунктов вы закроете, тем больше будет суммарный эффект. Ведь только комплексный подход к вопросу экономии даст заметный результат. И попутно обратите внимание – некоторые способы снизить расход топлива имеют побочные эффекты, тоже вполне положительные. И это еще один аргумент за то, что за это дело следует взяться.