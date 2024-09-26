Как меняется стратегия США по войне РФ против Украины при Байдене?

У Украины и Америки тесные взаимоотношения, которые еще больше укрепились с началом полномасштабной войны в Украине. Но и у них есть своя динамика. Как она меняется, какую стратегию избрал президент США Джо Байден по отношению к Украине и как это влияет на войну, – в колонке координатора проектов "Института Американистики" Софии Олейник.

По сообщению Reuters , 10 сентября президент США Джо Байден направил в Конгресс долгожданную стратегию по войне в Украине.

Еще 20 апреля, после того, как Сенат и Палата представителей одобрили помощь Украине, Конгресс обязал администрацию Байдена представить детальную стратегию по отношению к Украине, а точнее по поводу интересов США в контексте войны РФ против Украины. Белый дом должен это сделать до начала июня 2024 года.

Тогда президент Байден выразил благодарность спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису, подчеркнув, что "принятие пакета ставит национальную безопасность США во главу угла", однако формулирование этого тезиса и его подтверждение четко оформленной стратегией затянулось до сентября, меньше чем два месяца до выборов.

Это важно понимать, ведь, несмотря на превалирование внутренней политики в предвыборном дискурсе, от позиции США зависит сценарий завершения войны, а также Вашингтон остается основным партнером безопасности для Киева.

Почему Белый дом поздно предоставил Конгрессу стратегию по войне РФ против Украины?

Задержка с предоставлением стратегии вызвала подозрения, что внутри Демократической партии много разногласий относительно того, как должна завершаться война в Украине и какой должна быть роль США. Особенно формирование стратегии усугублялось требованием "определить приоритеты интересов национальной безопасности Соединенных Штатов в этой войне".

Причиной передачи стратегии именно сейчас, кроме критики от республиканцев, также довольно прагматичный расчет, который Белому дому предложили американские законодатели.

Например, республиканец от штата Огайо Уоррен Дэвидсон включил поправку в Закон об ассигновании средств на национальную оборону (NDAA), утверждающий бюджет Министерства обороны США на начинающийся в сентябре фискальный год.

Поправка запрещает предоставлять финансирование Украине до тех пор, пока Конгресс не получит долгожданную стратегию Белого дома.

Формально на этот раз задержка может стать препятствием перед принятием следующих пакетов помощи именно в Конгрессе США. То есть фактически речь идет о новых дополнительных голосованиях, в которых Украина будет нуждаться в декабре 2024-январе 2025. По словам Курта Волкера, бывшего специального представителя Государственного департамента США в Украине, "наибольшим риском для Украины может быть не получить больше финансирования из Конгресса".

Дополнительным фактором является личная встреча Зеленского с Байденом, возможно последняя личная встреча при президентстве Джо Байдена. На нем также ожидается представление украинского "плана победы".

Владимир Зеленский сообщил, что еще не видел текста стратегии, которую Белый дом передал Конгрессу, поэтому, возможно, стороны обсудят свое документально подтвержденное видение окончания войны во время встречи. Приоритетом для Киева и Вашингтона является сформулировать общее видение завершения конфликта. И хотя это не значит, что Киев склонят к невыгодным переговорам, Украине все равно нужно демонстрировать готовность рассматривать варианты завершения войны.

По словам бывшего посла США в Украине, а сейчас вице-президент Института мира США Уильяма Тейлора: "Киеву следует показать, что Украина сама знает, чего хочет, и что она наращивает поддержку реализации определенной идеи среди международного сообщества как завершить войну, а также внутри украинского общества".

Какова стратегия Администрации Байдена?

Текст стратегии или официальные комментарии Белого дома пока не обнародованы, однако, можно предположить ее содержание на основе полного текста законопроекта о выделении помощи Украине, принятого еще в апреле.

Один из разделов этого законопроекта, которых, кстати, изначально не было в предложенной Байденом версии, требует от исполнительной власти США предоставить Конгрессу "стратегию поддержки Украины против российской агрессии" в течение 45 дней.

Она должна быть многолетней, содержать конкретные и достижимые цели, определять приоритеты национальной безопасности США и включать показатели для измерения прогресса. Хотя отчеты подобного типа не редкость в законодательстве Конгресса, это требование касается ключевого вопроса: как Украина победит? И не затянется ли война на годы?

Стратегия должна включать оценку ресурсов, необходимых США ежегодно для достижения этих целей, а также способствовать скорейшей победе Украины способом, наиболее отвечающим интересам США. В ней также предусмотрено описание последствий национальной безопасности в случае недостижения этих целей.

Безопасное соглашение между США и Украиной, подписанное в июне этого года, хотя и отвечало на ряд вопросов, в частности о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а следовательно, не признание оккупации Крыма и Донбасса не дало четкого ответа относительно американских приоритетов и интересов в этой войне и не была ратифицирована Сенатом США. Стратегия, которую Белый дом направил в Конгресс, должна определить эти приоритеты и подробнее очертить долгосрочные намерения США.

Другими словами, она должна определить, как каждый аспект помощи Украине будет способствовать завершению конфликта, включая секретную оценку от Командующего Европейским командованием Вооруженных сил США относительно необходимых оборонных товаров, которые могут привести к значительным успехам на поле боя. Кроме того, она должна содержать анализ поддержки России со стороны Ирана, Китая и Северной Кореи и их влияние на стратегию.

Какими были и могут быть последствия для демократов из-за отсутствия единого видения?

Еще осенью прошлого года конгрессмены Майкл Маккол, глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам и сенатор Джим Риш, сопредседатель Комитета по международным отношениям, оба из которых известны своей поддержкой Украины, в частности, предоставление разрешения наносить удары американским оружием по российской территории, направили письмо в администрацию. Байдена, отмечая, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".

И хотя этим летом администрация Байдена заняла более решительную позицию, заменив столько, сколько потребуется на "пока Украина не победит", остается критически важным, чтобы сама Украина представила свой четкий план этой победы.

Джим Риш также заявлял, что "с первых дней войны Путина против Украины они обратились в администрацию Байдена-Гаррис с просьбой разработать стратегию, как США и союзники могут помочь Украине победить в войне, а их бездействие свидетельствует о том, что они не имеют ее или боятся ею поделиться".

На самом деле, до апреля 2024 года в основе стратегии администрации Байдена в отношении Украины, кроме недопущения эскалации, лежала идея, что Киев — при поддержке коллективной силы Запада — имеет время на своей стороне. Однако одним из ускорителей передачи стратегии сейчас стало также то, что за 2,5 года полномасштабной войны, когда фактор времени становится все более неблагоприятным для Украины, ситуация усугубляется, особенно накануне выборов в США.

Следовательно, не исключено, что задержка передачи стратегии может негативно повлиять на кампанию кандидатки в президенты от Демократической партии Камалы Гаррис, которая пока не представила четкого плана по поддержке Украины, возможно, ожидая официальной стратегии. Если на выборах победит Гаррис, то вряд ли она будет существенно отходить от позиции этого документа, ведь уже сейчас понятно, что возможная внешнеполитическая команда будет другой, чем команда Байдена.

А учитывая заявления Дональда Трампа, в частности во время президентских дебатов, относительно того, что "он бы закончил войну до вступления в должность" (ведь выборы в ноябре, а инаугурация 20 января), уже можно увидеть, что республиканцы, особенно крыло MAGA , будут использовать затягивание опубликования стратегии как намеки на всеобщую неопределенность демократов в своих интересах.

Что это значит для Украины?

Для Украины важно понять, что представление стратегии сейчас скорее реальная оценка американских возможностей, включая военный потенциал США в этой войне с точки зрения помощи Украине и тем союзникам в рамках НАТО, которые тоже много помогают Украине. В отличие от украинского плана победы, который будет представлять Зеленский в Вашингтоне, в стратегии Байдена приоритетом остается американский национальный интерес.

Кроме того, стратегия преследует цель достижения компромисса между обеими палатами Конгресса и должна быть действенной, независимо от того, кто станет 47-м президентом США. Поэтому не стоит ожидать положений, которые могли бы вызвать негодование республиканцев.

Приоритетом для Киева должно оставаться сотрудничество с двумя партиями до и после выборов, ведь законодатели нижней палаты избираются каждые два года, для них важно мнение общественности, соответственно, поддержка Украины зависит и будет зависеть от того, насколько осведомлены американцы о войне.

Поэтому нужно постоянно работать над развитием стратегического партнерства, вовлекая обе партии в диалог и совместные инициативы, чтобы обеспечить устойчивую поддержку Украины.