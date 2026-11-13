ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Мнения

Как изменились тезисы российской пропаганды о мобилизации и как формировать действенные контрнарративы?

14:34 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Антон Земляной
Как изменились тезисы российской пропаганды о мобилизации и как формировать действенные контрнарративы? Как изменились тезисы русской пропаганды (фото Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Вражеские информационные каналы все чаще продвигают утверждение о якобы начале "гражданской войны" в Украине из-за мобилизации и роста протестных настроений. Российская пропаганда стремится масштабировать отдельные конфликты и освещать их как противостояние граждан с государством.

Старший аналитик УЦБС Антон Земляной рассказал в колонке для РБК-Украина о том, как изменились тезисы врага по вопросам пополнения армии и способы противодействия подобным дезинформационным влияниям.

Трансформация лжи

На протяжении сентября-октября вражеские нарративы сместились от попыток запугивания условиями службы к дискредитации и подрыву легитимности государства. Если в сентябре российская пропаганда пыталась отговорить украинцев от присоединения к армии, то в октябре враг стремился убедить, что государство вообще не имеет права требовать обязательного прохождения службы.

В основном это проявлялось в манипуляциях по поводу неподтвержденных масштабов СЗЧ, призывах к вооруженному сопротивлению и тому подобном. В частности, фиксировались фейки о якобы "продаже военных на органы", умышленном голоде, заградительных отрядах против дезертиров и тому подобном.

Кроме того, прослеживается радикализация дискуссии. Российская пропаганда сосредоточилась на критике нарушений во время мобилизации, одновременно враг масштабирует тезисы о якобы "гражданской войне" и необходимости сопротивления власти. Такие тенденции опасны, ведь могут усиливать общественную поляризацию и создавать предпосылки для внутренней дестабилизации.

Также в сети можно встретить видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий. В частности, в Tik Tok распространяют сгенерированное видео, которое в формате песни высмеивает действия власти с призывами к импичменту президента.

Также подобный контент могут освещать под видом юридических советов или патриотических материалов, его тиражирование пользователями и бот-аккаунтами существенно усиливает негативное восприятие мобилизации в целом.

Пути противодействия

Для противодействия вражеским нарративам коммуникация должна базироваться на принципе сбалансированности и формировании доверия. Речь идет о равноценном освещении как защиты прав граждан, ответственности за незаконные действия должностных лиц, так и разъяснения гражданам их законодательных обязанностей.

В течение октября в сети можно было встретить сообщения с позитивными акцентами на личной ответственности за защиту государства, пополнении армии и ротации военнослужащих. Такой контент стал основой для органических контрнарративов в противовес тезисам российской пропаганды.

Важна проактивная коммуникация государственных институций. Одним из примеров удачного взаимодействия стало сотрудничество ТЦК и СП Львовщины с местными медиа для противодействия ИПСО и манипуляциям, в частности в сфере мобилизации.

Кроме этого, критическое значение имеет оперативная и объективная реакция на конфликтные инциденты. Сообщения о возможных нарушениях со стороны представителей ТЦК должны сопровождаться выяснением обстоятельств события, проверкой информации и освещением результатов официальных расследований.

Вместе с тем не менее важно надлежащим образом освещать случаи нарушения гражданами требований мобилизационного законодательства, воспрепятствования законной деятельности представителей ТЦК и нападений на военнослужащих. Такие обстоятельства не должны оставаться без внимания или сводиться к второстепенному контексту.

Усилению положительных тенденций способствуют и законодательные инициативы.

Особое внимание пользователей привлекли сообщения о приказе Главнокомандующего ВСУ №423 о стандартизации процедур и соблюдении прав мобилизованных, а также об одобрении поправки об ответственности за незаконную постановку на воинский учет. При надлежащей реализации такие меры могут способствовать уменьшению конфликтов вокруг темы и повышать доверие к государственным институциям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пропагандист Мобилизация в Украине Война в Украине Российская Федерация
Новости
РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей
РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей