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Как изменились суммы выплат военным с начала года: данные Минфина

Фото: выплаты военным сократили в марте на 12,5% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года на денежное содержание военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено 67,3 млрд гривен. Это меньше, чем в январе (71,8 млрд гривен) и феврале (76,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным министерства, общая сумма кассовых расходов за январь-март 2023 составляет 636,3 млрд гривен. В марте расходы составили 225,2 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено - 276,4 млрд гривен (в марте - 87,4 млрд гривен) - на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 216 млрд гривен (в марте - 67,3 млрд гривен).

Таким образом, расходы на денежное содержание военнослужащих в марте сократились по сравнению с январем, когда на эти цели было израсходовано 71,8 млрд. гривен и февралем (76,9 млрд гривен).

По данным Минфина, за 2022 год на денежное содержание военнослужащих было направлено 721,9 млрд гривен (в декабре - 99 млрд гривен).

Напомним, после начала войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

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