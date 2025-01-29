Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах: данные за последние 30 лет

Но курс доллара вырос за год на 10,6%, что привело к уменьшению средней пенсии в долларовом эквиваленте до 138 долларов.



В Украине доступны данные Госстата по средней пенсии с 1996 по 2018 год. За последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 111 раз до 5 789 гривен

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза - 1,9 до 42 грн/доллар.

Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в пять раз с 27 до 138 долларов.

Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза - с 34 до 60 долларов. Но после начала войны России против Украины в 2014 году пенсии упали с 191 до 100 долларов.

После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились несущественно, но они не растут.