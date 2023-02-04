Как изменились доплаты военным с 1 февраля: разъяснение

Как сообщается, в постановлении Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 №168 указано, что дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Кто продолжит получать 100 тысяч гривен ежемесячно?

Кроме военнослужащих, участвующих в боевых действиях на линии столкновения, 100 тысяч гривен также будут получать за время выполнения боевых задач:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики (в этом году мы их выделили в отдельную категорию как военнослужащие, которые будут вознаграждены 100 тысяч гривен ежемесячно);

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Кто продолжит получать 30 тысяч гривен ежемесячно?

Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать военнослужащие, выполняющие задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны, а также военнослужащие, находящиеся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Кому снизят денежное довольствие?

Денежное вознаграждение не будет выплачиваться военнослужащим, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.