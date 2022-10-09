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Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж

Фото: Купянск приходит в себя после российской оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач

Купянск - город на реке Оскол, который расположен всего в 50 километрах от границы с Россией, – находился в оккупации с 27 февраля. О том, что украинские военные в ходе молниеносного контрнаступления в Харьковской области вошли в город, стало известно 10 сентября.

Как живет Купянск после освобождения из-под российской оккупации - в фоторепортаже РБК-Украина .

Купянск был освобожден от россиян более двух недель назад. Но все еще слышна артиллерийская канонада от боев, идущих за городом. О нормальной жизни здесь пока не может быть и речи.

Центр города и дома вдоль дороги к мосту на другой берег разбиты вдребезги, но, если отойти дальше, здания более или менее цели. Нет ни связи, ни электроэнергии, ни воды.

Воду развозят ГСЧСники. Те, с которыми пообщалось РБК-Украина, говорят, что за день разливают более 8 тонн воды. В центре города раздают гуманитарку.

Автомобиль "Новой Почты" привозит посылки и раздает интернет через Starlink. Сразу там можно зарядить телефоны от генератора.

Воронка на фотографии - от прилетевшей на днях ракеты, поэтому в городе нельзя себя чувствовать безопасно до сих пор.

Напомним, на днях правоохранители задержали жителя Купянска , который помогал российским оккупантам укреплять линии обороны.

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