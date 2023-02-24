От шока до надежды. Как Украина пережила первые дни войны с РФ

Российское вторжение 24 февраля 2022 года для многих украинцев запомнилось одинаково. Но уже в первые дни на смену страху и панике пришло национальное единение и вера в победу.

РБК-Украина напоминает, как и чем жила наша страна в начале полномасштабной войны.

Что было в крупных городах

Киев

Утро 24 февраля началось с ракетных ударов и объектам вокруг столицы. Город сразу начал готовиться к обороне. Российские войска зашли в область с северного направления и захватили Чернобыльскую АЭС. Как и по всей стране, в Киеве ввели комендантский час, во время которого был остановлен общественный транспорт, а метро работало в режиме укрытия.

Фото: киевское метро с первых дней работало в режиме укрытия (GettyImages)

Противник высадил десант на аэродроме "Антонов" в Гостомеле, но был разбит. На следующий день ракетные удары продолжились, а россияне начали подтягивать сухопутные силы со стороны Сумской области и Беларуси. Несколько диверсионных групп зашли в город, в разных районах были слышны перестрелки.

Бои за аэродром в Василькове под Киевом начались 26 февраля, в этом районе удалось сбить транспортный самолет Ил-76 МД. Враг попытался зайти в столицу с западной стороны, продолжались уличные бои, а на проспекте Победы была уничтожена российская бронетехника.

Затем россияне пытались взять Киев в клещи в том числе с восточного направления. Несмотря на продолжающиеся удары, войска сдержали наступление, которое замедлилось в последующие дни. Боевые действия на месяц сосредоточились в пригородах, в итоге битва за Киев была выиграна к началу апреля.

Харьков

Удары начались тоже рано утром 24 февраля, но в отличие от Киева, противник также применял артиллерию. В течение следующих дней враг пытался прорваться, несколько танков вошли в город, но были уничтожены.

Вечером 25 февраля был нанесен удар по областной детской больнице и Центру службы крови, в городской черте украинские силы задерживали диверсантов. Позже стало известно, что было принято решение создать иллюзию отхода из Харькова, чтобы заманить противника и ликвидировать передовые группы. В ходе первых боев оккупанты понесли серьезные потери, в том числе в бронетехнике.

Фото: украинские силы выбили российский спецназ из захваченной школы (GettyImages)

Затем российский спецназ закрепился в школе № 134 и пытался взять под контроль транспортные развязки, но был уничтожен во время танкового штурма. После этого враг уже не заходил в Харьков, хотя продолжал бить по городу из артиллерии вплоть до сентябрьского контрнаступления ВСУ.

Одним из самых трагических эпизодов стал удар по зданию Харьковской ОГА в начале марта.

Одесса

Первые российские удары были нанесены рано утром 24 февраля по территории аэропорта, по складам, а также по радарам и системам ПВО. Взрывы произошли в нескольких районах, в самом городе жертв не было. Но в результате удара по воинской части в селе Липецкое (Одесская область) погибли более 20 человек.

Фото: зруйнована військова частина на Одещині (t me suspilneodesa)

Силы ПВО 26 февраля сбили российский Су-30, параллельно в городе задерживали диверсионные группы. По данным, на 28 февраля противник планировал причалить десантные корабли Черноморского флота для высадки на пляже "Лузановка", но в последний момент моряки якобы устроили бунт, и украинские силы дали противнику выйти из залива.

На море в 50 милях от берега от бомбового удара пострадал турецкий корабль, возле порта "Южный" россияне подбили молдавский буксировщик Millenium Spirit, а на якорной стоянке - судно Namura Queen под флагом Панамы.

Главное достижение первых дней - Силам обороны удалось предотвратить высадку десанта в Одессе и области. Но в то же время противник захватил остров Змеиный и несколько гражданских судов.

Сумы

Российские войска подошли к городу с северо-востока, сразу началось сражение за Сумы. Украинские силы навязали бои, к вечеру 24 февраля по улицам уже передвигалась вражеская техника, поступили первые сообщения о жертвах. Тем не менее административные здания оставались под контролем, а кадетский корпус Пограничной службы стал форпостом обороны.

Фото: обстіли міста Суми (t me Украина Сейчас)

Затем россияне заблокировали выезды, обустроив блокпосты. Это позволило направлять войска в обход на Киевское направление. Город постоянно подвергался обстрелам, в результате ситуация в Сумах была критической и на грани гуманитарной катастрофы. Под давлением украинских сил враг вышел из области только в начале апреля.

Чернигов

Похожая ситуация сложилась в Чернигове, уже к вечеру 24 февраля удалось остановить продвижение бронетехники, и первые российские подразделения начали сдаваться в плен. Затем украинские силы заставили противника отступить, боевые действия сосредоточились в области, но горожан продолжали готовить к уличным боям.

Фото: последствия обстрелов Чернигова (GettyImages)

Первые недели и месяцы Чернигов подвергался массированным ударам. Согласно оценкам, за это время россияне уничтожили порядка 70% города. Приграничные районы Черниговской области, как и Сумской, с апреля продолжают испытывать на себе "прелести русского мира".

Херсон

Наступление на Херсон продвигалось с юга, со стороны оккупированного Крыма. Утром 24 февраля россияне ударили по аэродрому в Чернобаевке. В течение дня оккупанты захватили несколько городов - Геническ, Скадовск, Каховку, Новую Каховку, Таврическ, а также Каховскую ГЭС и Северокрымский канал.

Фото: украинские митинги в Херсоне (t me zsuwarphoto)

На следующий день бои велись уже в районе Антоновского моста, а к концу февраля Херсон уже был полностью окружен. Далее была длительная оккупация, протесты против российских захватчиков и героическое сопротивление херсонских партизан.

Мариуполь

С первого дня российские войска начали тотальное и целенаправленное уничтожение Мариуполя. Противник атаковал взлетную полосу в поселке Ильичевское, нанес удары по левобережной части. Сразу начали поступать сообщения об обстреле жилых домов и гибели мирных жителей.

Фото: разрушенный Мариуполь (GettyImages)

Затем в направлении Мариуполя пошли российские танки, но колонну разбили усилиями морпехов и "Азова". В последующие дни город находился под шквалом артиллерийских обстрелов и авиационных ударов. В марте ситуация стала катастрофической, масштабные разрушения привели к отсутствию света, тепла и связи. Число погибших мирных жителей оценивается в несколько десятков тысяч.

Украинские силы продолжали удерживать оборону Мариуполя до середины мая 2022 года, когда последние защитники согласно договоренностям вышли с территории завода "Азовсталь".

Шок и эвакуация

Сразу после первых взрывов украинцы потянулись на запад, в более безопасные регионы. Например, еще утром 24 февраля в южной и западной части Киева образовались пробки. При этом в общественном транспорте людей было не больше и не меньше обычного. Тревожности добавляли только большие очереди людей в аптеки и банкоматы.

Фото: украинцы в очереди за обналичиванием денег (GettyImages)

Несмотря на призывы властей не впадать в панику, во многих городах люди бросились скупать продовольствие, хотя дефицита продовольствия пока не ощущалось. Также образовались большие очереди на автозаправочных станциях.

Фото: очереди на АЗС стали привычной картиной первых дней вторжения России (GettyImages)

Самая тяжелая ситуация сложилась в Мариуполе. Здесь буквально за пару дней опустели полки супермаркетов, фиксировались случаи мародерства.

Первой о всеобщей эвакуации сообщила Луганская область. Жителей подконтрольной территории призвали немедленно покинуть регион, автомобильные колонны потянулись в направлении Днепра. Также была организована эвакуация с железнодорожных вокзалов Лисичанска, Рубежного и Сватово.

Значительную роль в эвакуации украинцев сыграла железная дорога. Помимо Луганской области, Эвакуационные поезда начали курсировать из Мариуполя, Краматорска и Константиновки. Уже 25 февраля рейсы на запад пошли из Винницы и Киева, а затем - из Днепра, Кривого Рога и Хмельницкого. Из-за боевых действий поезда поначалу не были привязаны к графикам, в приоритете - посадка детей, женщин и пожилым людям, а при наличии мест могли выехать и остальные пассажиры.

Фото: эвакуационные поезда вывезли сотни тысяч украинцев в более безопасные регионы (GettyImages)

В дальнейшем процесс упорядочили, запустили рейсы из всех концов Украины, а желающие по прибытию в западные регионы могли отправиться за границу, например, в Польшу.

Очереди в военкоматы, ТРО и раздача оружия

Украинские военкоматы сразу после первых ракетных и авиационных ударов получили сигнал боевой тревоги и начали готовиться к мобилизации. Причем во многих городах очереди выстроились еще до президентского указа.

В частности, сотни военнообязанных и резервистов пришли к центрам комплектования в Киеве. Начальник столичного ТЦК Юрий Максимив говорил, что в течение февраля-марта в военкоматах "негде было яблоку упасть". Как правило, украинцы вступали в подразделения территориальной обороны или боевые бригады ВСУ.

Похожая ситуация наблюдалась во многих городах. Например, в Полтаве объявили набор в территориальную оборону. При себе нужно было иметь паспорт и военный билет, возрастные ограничения для добровольцев были отменены.

Фото: очередь в военкомат в Полтаве 25 февраля (kolo.news)

Ажиотаж был и на западе Украины. Социальные сети облетели очереди в Ровно, Луцке, Тернополе, Ужгороде, Львове и Черновцах.

Также известным стало видео большой очереди мужчин в Запорожье на запись в территориальную оборону.

Одним из важных факторов, который позволил удержать оборону, во всей видимости стала массовая раздача оружия. Хотя данная инициатива вызвала полярные мнения, поскольку его давали даже тем, кто раньше не держал автомат в руках.

Так, в первые дни киевлянам раздали более 10 тысяч автоматов. Единственное требование - наличие паспорта. Внимание, на видео нецензурная лексика.

А так раздавали оружие в Запорожье возле цирка.

В Министерстве внутренних дел говорили, что таким образом власти заблаговременно вооружали потенциальных участников партизанского сопротивления. Но в любом случае раздача стала фактором сдерживания для россиян и для украинских перебежчиков.

Отметим, данные о количестве выданного оружия разнятся. В августе полиция Киева сообщала о том, что на учете стоят порядка 6 500 единиц, и киевляне вернули меньше половины.

Волонтерский дух и культура доната

Российское вторжение не просто усилило волонтерское движение в Украине - оно разрослось до огромных масштабов. В регионах, где не было активных боевых действий, десятки тысяч украинцев обеспечивали поддержку внутренних переселенцев, снабжали необходимым армию и другие силовые подразделения.

Запущенная в 2021 году при поддержке UNICEF волонтерская платформа объединила более 400 000 пользователей и более 500 организаций. Причем только за три месяца войны количество участников выросло в три раза. Тысячи волонтеров были задействованы в гуманитарных штабах по всей стране.

Фото: тысячи украинцев присоединились к волонтерскому движению (GettyImages)

Помимо этого, с начала войны украинцы массово помогают армии донатами. По состоянию на осень фонд "Повернись живим" собрал порядка 5 млрд гривен, а настоящий бум донатов наблюдался в первые три недели вторжения. Этот фонд специализируется на закупке дронов, тепловизоров, раций и автомобильной техники. А также первым в Украине закупил комплекс Bayraktar TB2.

Благотворительный фонд Сергея Притулы в феврале 2022 года расширил свою деятельность и открыл милитарный штаб для помощи военным и гуманитарный штаб - для гражданских. Самыми громкими инициативами стали сборы на турецкие беспилотники Bayraktar (компания-производитель в итоге передала их бесплатно) и на дроны-камикадзе, когда украинцы за сутки задонатили более 350 млн гривен.

Один из лидеров волонтерского движения фонд "Армия SOS" занимается высокотехнологичными направлениями - его группа разработчиков внедрила боевую систему "Крапива", которая объединяет средства разведки, управления и огневого поражения. Она устанавливается на гаджеты, поэтому фонд собирает средства на закупку планшетов и ноутбуков для "Крапивы". Кроме того, волонтеры с первых дней войны вели воздушную разведку на фронтах с помощью БПЛА "Валькирия" собственной разработки.

Волонтерская активность и успехи благотворительных фондов говорят о том, что украинцы не устают приближать победу. Согласно опросу "Суспільного", 51% людей донатят на армию, причем 10% делают это регулярно.