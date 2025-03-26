Как сэкономить время в кассах: УЗ рассказала, когда лучше покупать билеты на поезд
"Укрзализныця" работает над восстановлением онлайн-сервисов после кибератаки. Пока онлайн-сервисы недоступны, в компании рассказали, как можно купить билеты на поезд.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
В компании сообщили, что сейчас билеты можно приобрести только через кассы, и компания рекомендует делать это в непиковое время - с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30, чтобы избежать очередей.
Билеты пока доступны на ближайшие даты - 26 и 27 марта. На вокзалах пассажирам помогают дежурные "ангелы".
Также "Укрзализныця" сообщила, что владельцы бумажных билетов, купленных после 22 марта, получат комплимент во время поездки и смогут бесплатно воспользоваться платными залами ожидания. В компании отмечают, что специалисты железной дороги работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее полностью восстановить все сервисы и для пассажиров снова были доступны услуги онлайн.
Напомним, из-за масштабной кибератаки, произошедшей 23 марта, онлайн-сервисы "Укрзализныци" временно недоступны для приобретения билетов. Специалисты компании, совместно с кибердепартаментом СБУ и Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA), активно работают над восстановлением работы систем. Пока что пассажирам рекомендуется покупать билеты в кассах вокзалов или непосредственно в поезде.
Точная дата восстановления онлайн-продаж пока не объявлена. Важно отметить, что движение поездов осуществляется по графику, а пассажиры с электронными билетами, приобретенными ранее, могут использовать их без необходимости печати.
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