Как удешевление лекарств повлияет на ассортимент в аптеках: ключевые проблемы решения СНБО

Речь идет об изменениях в закон "О лекарственных средствах" и постановление Кабмина во исполнение решения СНБО для регулирования фармацевтического рынка и обеспечения прозрачного ценообразования на лекарственные средства. Если не изменить хотя бы постановление правительства, кризиса не избежать.

На практике эти действия для украинского потребителя будут означать сокращение наполовину текущего ассортимента: лекарства, которые останутся, будут относиться к категории самых дешевых, но и не качественных. Имеющихся лекарств будет меньше, и найти их можно будет даже не во всех оставшихся аптеках.

Местных производителей будут ограничивать в цене на их продукцию. Они теперь будут обязаны продавать лекарства по самой низкой цене из имеющихся в соседних (референтных странах). Фактически они будут конкурировать с азиатскими мануфактурами, которые работают в значительно лучших условиях.

Дистрибьюторам прописали квоты - не более 20%. Это бессмысленно, ведь на текущем рынке есть два дистрибьютора, которые уже исторически обслуживают 90% рынка, а остальные дистрибьюторы совокупно работают на 10% рынка. Понятно, что склады, логистика, ресурсы распределены соответствующим образом. Теперь дистрибьюторы с 90% рынка смогут обслуживать только 40% заказов.

Установление максимальной наценки в 8% для дистрибьюторов может привести к исчезновению тех поставщиков, которые еще остались на рынке. Этой наценки не хватит на работу вторичных дистрибьюторов, которые покупали товар у тех, с кем не хотели работать первичные. Этой наценки не хватит на импортеров, которые возят свои и чужие лекарства, первичных дистрибьюторов, которые аккумулируют эти лекарства, и вторичных дистрибьюторов, которые у них покупают лекарства, и перепродают аптекам. А там, где наценки недостаточно, лекарства никто не возит.

Каталог цен и запрет обращения лекарств, если их цена выше референтной, на практике будут означать исчезновение до 40% предложений лекарств, в основном импортных. С рынка уйдут известные иностранные производители, еще и заберут не только оригинальные препараты, но и свои генерики. Государство просто запретило ввоз лекарств по цене, которую оно посчитает "неправильной", ведь именно государство будет выбирать страны для сравнения. Даже если пациент хочет купить, пусть дороже, но качественные лекарства, то не сможет.

Чиновники запретили производителям финансировать аптеки, и фактически оставили аптеки без средств для развития. И здесь у ритейла выход только один - сокращать расходы. Так что есть риски закрытия дотационных и малорентабельных аптек (села и небольшие городки). Да и дистрибьюторы свою квоту на сельские аптеки тратить не будут.

Сейчас не поздно изменить постановление Кабмина и хотя бы вернуть маркетинговые платежи для не рецептурных препаратов. Любая попытка ориентироваться на цену как на определяющий фактор обречена пожертвовать ассортиментом и качеством. Вот только ценой вопроса сейчас является здоровье и жизнь людей.