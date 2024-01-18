Как "удешевить" самый дорогой энергоресурс на предприятии?

Сжатый воздух считается одним из самых дорогих энергоресурсов, который используют промышленные предприятия. Уменьшить затраты на этот энергоресурс можно двумя способами: полностью изменить технологический процесс или установить компрессорное оборудование (или заменить существующее более современное), что позволит уменьшить потребление электроэнергии.

Какие еще бонусы и финансовые выгоды получит предприятие при установке компрессорного оборудования и какой экономии можно достичь, рассказываем в четвертом материале спецпроекта: "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии".

Проекты модернизации компрессорного оборудования специалисты YASNO Energy Efficiency выполняют на условиях энергосервиса. То есть, предприятия могут обратиться в компанию и провести модернизацию за средства энергосервисной компании YASNO Energy Efficiency. А рассчитаться за проект из средств, которые удалось сэкономить на оплате энергоресурсов. Поэтому нет необходимости откладывать в дальний тайник решения, которые позволят предприятию стать энергоэффективным, а начинать экономить уже сегодня.

Для реализации проектов по модернизации компрессорного оборудования экспертам необходимо в среднем от 8 до 12 месяцев. Стоимость проектов может колебаться. Она зависит от масштабов предприятия, количества компрессоров, которые необходимо установить, а также от мощностей нового оборудования. Чаще компрессорное оборудование используется на предприятиях химической, добывающей, фармацевтической, пищевой промышленности и металлургии.

В каких случаях предприятиям следует рассмотреть вариант замены компрессорного оборудования:

если эксплуатация существующего компрессорного оборудования превышает срок 20 лет и более

если используются длинные магистрали и потери в них превышают 20%

если данные удельного потребления на 1 м3 сжатого воздуха существенно превосходят установленные средние характеристики по аналогичному современному оборудованию.

В целом проекты по модернизации компрессорного оборудования состоят из следующих этапов:

проектирование

заказ оборудования

подготовительные работы (например, при необходимости строительство площадки под оборудование, подвод коммуникаций)

демонтаж старого оборудования

электрические подключения (если нет свободных мощностей, то может дополнительно потребуется установка трансформаторной подстанции)

установка/монтаж

подключение нового оборудования

подключение нового оборудования пусконаладочные работы

Компрессоры бывают многих видов, но чаще всего используются:

поршневые

винтовые

центробежные (турбо компрессоры)

В зависимости от характеристик нового компрессорного оборудования, экономия электроэнергии на предприятии может составлять от 20% и более.

Дополнительным преимуществом от реализации таких проектов на предприятии может быть экономия на отоплении и горячем водоснабжении. Ее можно достичь, если компрессоры оборудовать системой рекуперации для снабжения тепловой энергии, выделяемой во время их работы для обеспечения горячего водоснабжения и отопления.

Рассмотрим примеры проектов по модернизации компрессорного оборудования, реализуемых экспертами YASNO Energy Efficiency:

Проект на криворожской площадке Запорожского литейно-механического завода

экономия электроэнергии – 7,9 млн кВт∙ч в год

экономия природного газа – 40,3 тыс м3

экономический эффект – 36,8 млн грн в год

Криворожская площадка ЗЛМЗ производит и ремонтирует оборудование для горнодобывающих и металлургических предприятий группы Метинвест. Предприятие располагает металлургическим комплексом с замкнутым циклом. На заводе производят детали из более чем 40 марок стали и сплавов, собирают и сваривают изделия из листового и сортового проката.

В среднем в месяц завод потреблял около 1000 МВтч электроэнергии на производство сжатого воздуха. Чтобы снизить потребление энергоресурсов и соответственно затраты на них, специалисты ЗЛМЗ обратились за консультацией к YASNO Energy Efficiency. В свою очередь эксперты компании осмотрели оборудование и предложили решения, которые позволят экономить.

До реализации энергоэффективного проекта на предприятии функционировало старое компрессорное оборудование, которое потребляло много электроэнергии и имело низкую степень регулирования подачи сжатого воздуха, необходимого для производства

Компрессорное оборудование на предприятии было заменено на другое, более современное и энергоэффективное. Всего было установлено четыре компрессора, имеющих возможность работать с переменной производительностью, поддерживать заданное давление воздуха в сети. Кроме того, компрессоры оборудованы системой рекуперации для снабжения тепловой энергии, которая выделяется во время их работы для обеспечения горячего водоснабжения и отопления.

Также в пределах проекта были установлены приборы учета оборудования: для фиксации энергопотребления и времени работы – электросчетчики, для учета тепловой энергии – тепловые счетчики.

В общем, решение YASNO Energy Efficiency разрешили предприятию:

уменьшить потребление электроэнергии и газа;

достичь необходимых параметров при производстве сжатого воздуха;

повысить уровень автоматизации производственного процесса;

упростить эксплуатацию оборудования работниками завода.

Проект модернизации компрессорного оборудования на Центральном ГОКе

экономия электрической энергии – 2,9 млн кВт∙ч в год

экономический эффект – 11 млн грн в год.

В рамках энергосервисного договора с YASNO Energy Efficiency на Центральном ГОКе группы Метинвест было установлено новое оборудование – современный энергоэффективный турбокомпрессор типа TRE60M2E производства компании IHI DALGAKIRAN, с производительностью 170 кубических метров в минуту и давлением до трех атмосфер.

Это позволило существенно снизить расход потребления сжатого воздуха, за счет этого появилась необходимость более глубокого диапазона регулирования его подачи. Использовавшийся ранее турбокомпрессор ТК-250 не имел системы автоматического регулирования потребления сжатого воздуха. А на новом оборудовании диапазон составляет от 100 до 170 кубических метров в минуту.

Современный турбокомпрессор работает в оптимальных режимах с максимальной энергоэффективностью, что обеспечивает уменьшение потребления электрической энергии благодаря уменьшению удельного расхода электрической энергии на производство 1 м3 сжатого воздуха на 0,042 кВт∙ч/м3: удельный расход турбокомпрессором ТК-250 составлял 0,118 новым современным компрессором TRE60M2E IHI DALGAKIRAN составляет 0,076 кВт·ч/м3, что обеспечивает уменьшение потребления электрической энергии на 2,9 млн кВт·ч в год и экономию в размере 11 млн грн в год.

Решения по модернизации компрессорного оборудования на предприятиях позволяют сделать производство более эффективным и экологичным, а также уменьшает себестоимость и повышает конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке.

Напомним, YASNO Energy Efficiency – крупнейшая в Украине энергосервисная компания, предоставляющая клиентам с 2015 года комплексные услуги по разработке, финансированию и внедрению энергоэффективных проектов на условиях энергосервиса с гарантией достижения экономии энергоресурсов. Заказать энергоэффективную модернизацию предприятия и реализовать ее за счет энергосервисной компании YASNO Energy Efficiency могут все предприятия, работающие на подконтрольной Украине территории.

В рамках спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии" мы уже рассказали: