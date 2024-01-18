Как "удешевить" самый дорогой энергоресурс на предприятии?

Сжатый воздух считается одним из самых дорогих энергоресурсов, который используют промышленные предприятия. Уменьшить затраты на этот энергоресурс можно двумя способами: полностью изменить технологический процесс или установить компрессорное оборудование (или заменить существующее более современное), что позволит уменьшить потребление электроэнергии.
Какие еще бонусы и финансовые выгоды получит предприятие при установке компрессорного оборудования и какой экономии можно достичь, рассказываем в четвертом материале спецпроекта: "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии".
Проекты модернизации компрессорного оборудования специалисты YASNO Energy Efficiency выполняют на условиях энергосервиса. То есть, предприятия могут обратиться в компанию и провести модернизацию за средства энергосервисной компании YASNO Energy Efficiency. А рассчитаться за проект из средств, которые удалось сэкономить на оплате энергоресурсов. Поэтому нет необходимости откладывать в дальний тайник решения, которые позволят предприятию стать энергоэффективным, а начинать экономить уже сегодня.
Для реализации проектов по модернизации компрессорного оборудования экспертам необходимо в среднем от 8 до 12 месяцев. Стоимость проектов может колебаться. Она зависит от масштабов предприятия, количества компрессоров, которые необходимо установить, а также от мощностей нового оборудования. Чаще компрессорное оборудование используется на предприятиях химической, добывающей, фармацевтической, пищевой промышленности и металлургии.
В каких случаях предприятиям следует рассмотреть вариант замены компрессорного оборудования:
В целом проекты по модернизации компрессорного оборудования состоят из следующих этапов:
Компрессоры бывают многих видов, но чаще всего используются:
В зависимости от характеристик нового компрессорного оборудования, экономия электроэнергии на предприятии может составлять от 20% и более.
Дополнительным преимуществом от реализации таких проектов на предприятии может быть экономия на отоплении и горячем водоснабжении. Ее можно достичь, если компрессоры оборудовать системой рекуперации для снабжения тепловой энергии, выделяемой во время их работы для обеспечения горячего водоснабжения и отопления.
Рассмотрим примеры проектов по модернизации компрессорного оборудования, реализуемых экспертами YASNO Energy Efficiency:
Криворожская площадка ЗЛМЗ производит и ремонтирует оборудование для горнодобывающих и металлургических предприятий группы Метинвест. Предприятие располагает металлургическим комплексом с замкнутым циклом. На заводе производят детали из более чем 40 марок стали и сплавов, собирают и сваривают изделия из листового и сортового проката.
В среднем в месяц завод потреблял около 1000 МВтч электроэнергии на производство сжатого воздуха. Чтобы снизить потребление энергоресурсов и соответственно затраты на них, специалисты ЗЛМЗ обратились за консультацией к YASNO Energy Efficiency. В свою очередь эксперты компании осмотрели оборудование и предложили решения, которые позволят экономить.
До реализации энергоэффективного проекта на предприятии функционировало старое компрессорное оборудование, которое потребляло много электроэнергии и имело низкую степень регулирования подачи сжатого воздуха, необходимого для производства
Компрессорное оборудование на предприятии было заменено на другое, более современное и энергоэффективное. Всего было установлено четыре компрессора, имеющих возможность работать с переменной производительностью, поддерживать заданное давление воздуха в сети. Кроме того, компрессоры оборудованы системой рекуперации для снабжения тепловой энергии, которая выделяется во время их работы для обеспечения горячего водоснабжения и отопления.
Также в пределах проекта были установлены приборы учета оборудования: для фиксации энергопотребления и времени работы – электросчетчики, для учета тепловой энергии – тепловые счетчики.
В общем, решение YASNO Energy Efficiency разрешили предприятию:
В рамках энергосервисного договора с YASNO Energy Efficiency на Центральном ГОКе группы Метинвест было установлено новое оборудование – современный энергоэффективный турбокомпрессор типа TRE60M2E производства компании IHI DALGAKIRAN, с производительностью 170 кубических метров в минуту и давлением до трех атмосфер.
Это позволило существенно снизить расход потребления сжатого воздуха, за счет этого появилась необходимость более глубокого диапазона регулирования его подачи. Использовавшийся ранее турбокомпрессор ТК-250 не имел системы автоматического регулирования потребления сжатого воздуха. А на новом оборудовании диапазон составляет от 100 до 170 кубических метров в минуту.
Современный турбокомпрессор работает в оптимальных режимах с максимальной энергоэффективностью, что обеспечивает уменьшение потребления электрической энергии благодаря уменьшению удельного расхода электрической энергии на производство 1 м3 сжатого воздуха на 0,042 кВт∙ч/м3: удельный расход турбокомпрессором ТК-250 составлял 0,118 новым современным компрессором TRE60M2E IHI DALGAKIRAN составляет 0,076 кВт·ч/м3, что обеспечивает уменьшение потребления электрической энергии на 2,9 млн кВт·ч в год и экономию в размере 11 млн грн в год.
Решения по модернизации компрессорного оборудования на предприятиях позволяют сделать производство более эффективным и экологичным, а также уменьшает себестоимость и повышает конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке.
Напомним, YASNO Energy Efficiency – крупнейшая в Украине энергосервисная компания, предоставляющая клиентам с 2015 года комплексные услуги по разработке, финансированию и внедрению энергоэффективных проектов на условиях энергосервиса с гарантией достижения экономии энергоресурсов. Заказать энергоэффективную модернизацию предприятия и реализовать ее за счет энергосервисной компании YASNO Energy Efficiency могут все предприятия, работающие на подконтрольной Украине территории.
В рамках спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии" мы уже рассказали: