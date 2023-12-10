Как завозить гуманитарную помощь из-за границы: главные правила

Завозить гуманитарную помощь в Украину могут получатели - юридические лица, зарегистрированные в Реестре получателей гуманитарной помощи.

Зарегистрироваться можно онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи на сайте Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. Подробную инструкцию по пользованию системой можно загрузить здесь.

Также с 1 декабря, кроме возможности попасть в Реестр и официально иметь статус получателя, появилась возможность использовать цифровой механизм для ввоза и учета гуманитарной помощи. Получатель может формировать данные о грузе, таможенной декларации, представлять отчет.

Отмечается, что до 1 апреля следующего года остается возможность ввезти гуманитарку по бумажной декларации. Ее нужно подавать непосредственно при таможенном оформлении.

Минсоцполитики отмечает, что форма таможенной декларации обновлена. В ней обязательно должен быть указан номер получателя гуманитарной помощи (четыре цифры, которые вы получаете после регистрации через Автоматизированную систему). Загрузить форму декларации можно по ссылке.

"Независимо от избранного способа завоза гуманитарки, до 31 марта следующего года все получатели должны будут подать отчет в систему о целевом использовании гуманитарной помощи, завезенной с 1 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Получить можно не только продуктовые наборы, но и пособие для детей.