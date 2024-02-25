Как успокоить ребенка во время панической атаки: советы от Минздрава

Во время войны из-за обстрелов и воздушных тревог у многих людей возникает повышенная тревожность и панические атаки. От этого не застрахованы и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что такое паническая атака

Паническая атака - это внезапный эпизод сильного страха или ужаса, возникающий без видимой причины. Приступы часто случаются, когда человек переживает сильное беспокойство, или после сложного или стрессового опыта. Также они могут быть следствием перенесенных заболеваний, поэтому важно проконсультироваться не только с психологом/психотерапевтом, но и с врачом, чтобы исключить все возможные риски.

Паническая атака может длиться до 30 минут и не несет прямой угрозы жизни. Однако без профессиональной помощи приступы могут усиливаться. Если вы испытываете повторяющиеся эпизоды панических атак, важно обратиться за помощью к специалисту.

Симптомы панической атаки:

Учащенное сердцебиение;

Удушье, учащенное или затрудненное дыхание;

Онемение или дрожь рук и ног;

Тошнота и дискомфорт в желудке;

Головокружение;

Повышенная яркость и интенсивность восприятия света;

Слезы, невозможность перестать плакать;

Ощущение "застывания", неспособность двигаться.

Как помочь ребенку во время панической атаки

Уверьте ребенка, что это состояние, хоть и неприятное, не несет угрозы жизни. Вы вместе справитесь с ним.

Техники преодоления панической атаки:

Воздействие на цикл панической атаки:

Мысли: успокаивайте ребенка, говорите с ним ласковым голосом.

Поведение: используйте упражнения для "заземления".

Телесные ощущения: практикуйте дыхательные упражнения.

Эмоции: помогайте ребенку сосредоточиться на позитиве.

Дыхательные упражнения:

Положите руку на живот ребенка.

Делайте осознанные вдохи и выдохи (5 секунд вдох, 5 секунд выдох).

Вдох через нос, выдох через рот.

Объясните, что при вдохе животик надувается, как воздушный шарик, а при выдохе - медленно сдувается.

Другие упражнения:

Найти несколько предметов определенного цвета и назвать их.

Посчитать шаги до определенного предмета.

Считать от десяти до одного.

Сжимать попеременно правой и левой рукой руку взрослого.

Постучать по животу на 3 пальца ниже солнечного сплетения.

Потереть кончик носа.

Слегка нажать на глазные яблоки.

Смочить губы ребенка водой, сполоснуть рот.

Вытягивать язык, стараясь коснуться грудной клетки.

Посмотреть направо, задержать взгляд на 15-20 секунд, затем налево.

Растереть тело.

Растереть точку между безымянным пальцем и мизинцем.

Положить руки на ребра, концентрироваться на их расширении во время дыхания.

Помните, что панические атаки не опасны для жизни, но могут быть очень неприятными. С помощью психотерапии и/или медикаментозного лечения можно научить ребенка контролировать панические атаки. Если вы чувствуете паническую атаку у ребенка, важно обратиться за помощью к специалистам.