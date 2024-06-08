Как зарегистрировать новорожденного ребенка в Канаде: инструкция для родителей

В Канаде самая большая украинская диаспора в мире, а за время полномасштабной войны она разрослась еще больше. Не исключение, что в эмиграции продолжают рождаться дети.
РБК-Украина со ссылкой на платформу для беженцев United for Ukraine рассказывает, как зарегистрировать ребенка в Канаде.
Зарегистрировать рождение ребенка можно только в консульстве Канады. Там специалисты определят происхождение младенца, зарегистрируют фамилию, имя и отчество.
Заявление о регистрации необходимо подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка. Если ребенок умер во время родов, заявление о регистрации следует подать не позднее трех суток.
Регистрация производится по месту рождения или по месту жительства родителей или одного из них (по письменному заявлению). В случае болезни, смерти родителей или по другим причинам невозможности регистрации рождения заявление могут подать родственники или другие лица, уполномоченные представителем учреждения здравоохранения, в котором находился ребенок, родился или сейчас есть.
Регистрация бесплатная, по ее результатам родителям выдают свидетельство о рождении.
Если вы родили ребенка в Канаде и хотите вернуться в Украину, вам нужны:
Новорожденный украинец в Канаде все равно сохраняет статус гражданина Украины. Место рождения малыша не влияет на возможность получения им гражданства Украины.
При этом Канада предоставляет гражданство всем детям, родившимся на территории государства. Чтобы получить паспорт, потребуется свидетельство о рождении и заявлении.
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