Как записаться на прием в Пенсионный фонд онлайн: пошаговая инструкция
Чтобы решить вопросы, касающиеся пенсий и не только, часто невозможно обойтись без личной консультации. При этом чтобы записаться на прием не обязательно идти в управление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Как записаться онлайн на прием в территориальный орган ПФУ?
Сначала для онлайн-записи на прием нужно войти в личный кабинет на веб-портале Фонда, авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Дія. Подпись или ID. GOV.UA).
Далее следует действовать по следующему плану:
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Запись на прием";
- в новом окне нажмите кнопку "Записаться на прием";
- в открывшейся форме выберите орган Фонда, сервисный центр, в который планируете визит, тему (вопросы), год и месяц приема. Нажмите кнопку "Загрузить расписание";
- в списке, появившемся на экране, выберите желаемую дату и время приема (свободные часы приема отмечены зеленым цветом);
- выберите ячейку с желаемым временем. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Записаться на прием";
- после этого, нажав соответствующую кнопку, можно распечатать талон. При изменении обстоятельств есть возможность отменить запись;
- проверить свои данные о предыдущей записи на прием можно снова зайдя в раздел "Запись на прием", где отображается поле "Мои записи на прием".
, Как сообщалось, кроме пенсий, ПФУ сейчас также занимается и выплатами субсидий (с 1 октября 2022 года), а также и их назначением (с 1 декабря прошлого года). Кроме того, Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и помощи на детей. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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