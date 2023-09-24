Как записаться на прием в Пенсионный фонд онлайн: пошаговая инструкция

Чтобы решить вопросы, касающиеся пенсий и не только, часто невозможно обойтись без личной консультации. При этом чтобы записаться на прием не обязательно идти в управление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

Сначала для онлайн-записи на прием нужно войти в личный кабинет на веб-портале Фонда , авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Дія. Подпись или ID. GOV.UA ).

, Как сообщалось, кроме пенсий, ПФУ сейчас также занимается и выплатами субсидий (с 1 октября 2022 года), а также и их назначением (с 1 декабря прошлого года). Кроме того, Пенсионному фонду Украины предлагают передать функции по назначению выплат беременным и помощи на детей. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.