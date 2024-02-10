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Как защитить аккаунты в соцсетях: советы киберполиции

Суббота 10 февраля 2024 11:43
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Как защитить аккаунты в соцсетях: советы киберполиции Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Многие мошеннические схемы основываются на завладении учетными записями пользователей в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-сервисах. Чтобы защитить себя, важно использовать надежные пароли и правильно ими пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

При создании учетной записи пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа. Если пароль является ненадежным, то злоумышленнику проще взломать аккаунт и получить доступ к личной информации пользователя.

Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов при создании паролей и пользовании учетными записями:

  • Создайте пароль из не менее 8 символов.
  • Придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи.
  • Не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения.
  • Избегайте фраз ежедневного употребления (цитат, названий произведений и т.д.).
  • Немедленно меняйте пароли, если есть подозрение, что они скомпрометированы.
  • Не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера.
  • Не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним лицам.
  • Настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.
  • Перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL-адрес сайта.
  • Регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах.
  • Используйте только лицензионное программное обеспечение и антивирусное программное обеспечение.

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