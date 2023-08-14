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Как запретить бить пенальти. Посол отреагировал на идею ограничить дальность ракет Taurus для ВСУ

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Понедельник 14 августа 2023 12:59
Как запретить бить пенальти. Посол отреагировал на идею ограничить дальность ракет Taurus для ВСУ Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii makeiev)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинская сторона выступает против ограничения дальности немецких крылатых ракет Taurus в случае их передачи нашим военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева.

"Технически ограничить зону действия Taurus - это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти", - написал он.

Ракеты Taurus для Украины

Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче ракет, но сейчас продолжаются переговоры с США.

При этом по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за нежелания предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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Алексей Макеев ракети
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