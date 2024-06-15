Как появились мотоциклы МТ "Днепр" и почему их так называют

Все началось в далеком 1952 году, когда Киевскому мотозаводу вместо снятой с производства легкой модели КМЗ К1-Б "Киянин" поручили выпуск мотоцикла тяжелого класса с боковым прицепом – М-72. Это была единственная (унифицированная) для советского мотопрома многоцелевая модель, еще с довоенных времен выпускавшаяся на нескольких заводах.

Практически М-72 был копией немецкого BMW R71 (1938 – 1941 гг.) – удачного байка, главным преимуществом которого была технологичность: его разработали именно с учетом массового производства.

Тяжелый мотоцикл М-72 с оппозитным двигателем стал основой всей модельной линейки завода фактически вплоть до его закрытия в 2012 году. В эти годы мотоцикл пережил несколько модернизаций и рестайлингов, но принципиально в конструкции и технологиях ничего не изменилось.

Однако советские конструкторы сразу усовершенствовали отдельные детали "немца" с целью снижения себестоимости и упрощения технологии. Дело в том, что М-72 рассматривался в первую очередь как военный транспорт, которому важна не столько долговечность, сколько количество. В частности, были снижены требования к прочности и классу точности второстепенных деталей, например сидений, педалей, заднего фонаря и т.д.

Какие были мотоциклы МТ КМЗ

Следует сказать, что в разные годы наименование и индексация мотоциклов КМЗ отличались. Так, первая модель называлась М-72 – так же, как и продукт шести мотозаводов большой страны (очевидно, М – мотоцикл, а 72 – как преемник баварской модели R71). Затем в Киеве стали использовать названия с буквой К (киевский) и объем двигателя: К-750 и К-650.

Параллельно с заводским буквенно-цифровым индексом модель К-650 получила товарное имя "Днепр" и наименование МТ-8 – Мотоцикл Тяжелый, восьмая модель. После этого последовали базовые модели МТ-9, МТ-10 и МТ-11. Модели повышенной проходимости колесной формулы 3х2 – с ведущим колесом коляски имели индексы МТ-12 и МТ-16.

Военные мотоциклы КМЗ "Днепр"

Отдельную линейку киевских тяжелых мотоциклов составляют сугубо армейские модели. Сначала они отличались только повышенным качеством, отсутствием хромированных деталей, наличием креплений для пулемета и держателя канистры на коляске. Позже "Днепры" с буквой В в названии получили привод на колесо коляски.

Между прочим, абсолютное большинство киевских мотоциклов были с боковым прицепом, и правоохранительные органы тех времен следили, чтобы никому из владельцев не пришло в голову отцепить коляску и гонять на 36-сильном байке в режиме "одиночки". Исключение составляли мелкосерийные парадные басни для правительственных эскортов и довольно редкая модель "Соло" КМЗ-8.157, выпускавшаяся в 1991-1996 гг.

Кстати, благодаря тому, что эксплуатация тяжелых мотоциклов с коляской машин с их архаическим неэкономическим мотором еще в 1990-е стала нерентабельной, их сохранилось много до наших дней – и часто в неплохом состоянии.

Кратко

Так случилось, что оппозитные "Днепры" и несколько моделей-предшественниц оказались живым раритетом: еще в пору своего выпуска знающие люди воспринимали их как ретротехнику. А уже в XXI веке в Украине оформился культ оппозитников КМЗ – подхваченный, кстати, в некоторых соседних странах Европы. Куда к 2022 году от нас понемногу вывозились хорошо сохранившиеся мотоциклы Киевского мотозавода, в первую очередь наиболее редкие К-750, К-650 и МТ-9.