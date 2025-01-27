Как ездить по грязи на авто: несколько действенных приемов
Большинству из украинских водителей нечасто приходится покидать асфальт, тем более во влажную погоду. Но бывает, что непогода застает врасплох, скажем, прямо во время пикника или выезда на рыбалку.
О том, как преодолеть проселочные дороги с грязью и лужами читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы "AutoBild Все ведущие" и Autocentre.
Коротко - о теории борьбы с грязью. Почему машина становится беспомощной на мокрой почве? Потому что ее ведущие колеса или проскальзывают и буксуют, или погружаются в мягкий грунт, образовав в нем некие лунки, где опять-таки зря вращаются, не имея возможности оттолкнуться от поверхности и продвигать машину вперед.
Поэтому, чтобы хотя бы частично исключить эти проблемы, нужен привод не на два колеса, а на все четыре (так называемый 4х4) плюс специальные шины для бездорожья - с большими шашками протектора, отделенными друг от друга широкими канавками. Однако, большинство легковых машин такого внедорожного арсенала не имеют. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как вести себя на грязной дороге водителю обычной легковушки или кроссовера с моноприводом и на обычной "городской" резине - неважно, летней или зимней.
Как не засесть в грязи
Если даже обычной "городской" машиной водитель будет управлять правильно, у него будут большие шансы преодолеть грязный участок грунтовой дороги. Или как минимум не увязнуть безнадежно.
Давление в шинах. Полезным будет снизить давление в шинах примерно до 1,0 атм. Пятно контакта колеса с дорогой таким образом станет больше и удельное давление машины на слабый грунт уменьшится - авто будет меньше загружать. Но помните, что на таких мягких колесах не желательно ехать быстрее 5 - 10 км/ч и на расстояние больше одного-двух километров;
Руль прямо. На самых тяжелых участках держите передние колеса в положении прямо. Так машина будет встречать меньшее сопротивление, и засесть таким образом будет меньше шансов, чем при вывернутых на большой угол передних колесах;
Пешком в разведку. Прежде чем принять вызов бездорожья, стоит пройти вперед в пешем порядке, чтобы оценить перспективу маршрута впереди и выстроить стратегию штурма - где разгоняться, где поворачивать, где попробовать обойти грязные колеи по обочине;
Ходом. Загрязненные участки пути с мягким грунтом преодолевайте сходу. Не останавливайтесь там, где стоит лужа, земля явно мокрая или буквально жидкая от чрезмерного количества влаги;
Не зная брода. Избегайте ездить в луже, глубину которой вы не можете оценить заранее. В идеале было бы промерить глубину и состояние почвы на дне палкой.
Больше газа. На отрезках с мягкой и липкой грязью, где колеса буксуют, попробуйте держать обороты колес высокими. Таким образом протектор будет самоочищаться при вращении, и вы, хоть и с пробуксовкой, будете продвигаться вперед. Но, не забывайте о серьезной опасности - если продвижения не будет, ведущие колеса могут выгрести из-под себя весь грунт и зарыться в лунки. Чтобы машина не легла "на живот", мгновенно прекращайте "газовать", как только заметите, что продвижение вперед прекратилось. В такой ситуации полезным был бы помощник, который бы шагал рядом с ведущими колесами и следил, не зарываются ли они в грунт из-за чрезмерного пробуксовывания.
Коротко
Если можно ожидать, что на запланированном маршруте вас может ждать дорога с мокрым грунтом, лужами и грязными колеями, стоит на всякий случай взять с собой некоторые вспомогательные средства. Может понадобиться крепкая лопатка для раскапывания лунок вокруг колес, топорик, чтобы нарубить веток для подкладывания под колеса, цепи для обувания на шины (да-да, те самые зимние), наконец, длинный (более 6 м) надежный трос и перчатки.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.