Как ездить на авто с прицепом: несколько действенных советов

Движение с прицепом - режим для легкового автомобиля нетипичный, следовательно, управление таким автопоездом требует от водителя особого умения. Как научиться буксировать легковой прицеп безопасно и рационально, читайте в материале.
Об основных приемах вождения легковой машины с прицепом читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и ПДД Украины.
Недаром Правила дорожного движения предусматривают целый перечень предостережений и ограничений для автопоездов с легковой машиной в качестве тягача - ведь прицеп существенно меняет поведение легковушки. Следовательно, буквально каждый маневр водитель должен выполнять не так, как на машине с пустым фаркопом.
Почему-то первое, что приходит на ум большинству водителей, когда они представляют себе движение с прицепом: а как на нем пятиться назад? При том что гораздо худшие последствия будут иметь ошибки драйвера при маневрах на скорости и при торможении.
И все риски кратно увеличиваются в нештатных ситуациях, когда нужен, например, резкий маневр для объезда неожиданного препятствия или экстренное торможение. Поэтому, собственно, украинские ПДД (п. 12.6). и ограничивают скорость движения легковушки с прицепом 80 км/ч. Водитель в свою очередь должен ехать так, чтобы избегать резких действий рулем, экстренного торможения и потребности в резком ускорении.
Главная причина, которая приводит к неприятностям при езде в автомобиле с прицепом - управление автопоездом так, как машиной-одиночкой. На этой, так сказать, ментальной проблеме базируются все ошибки.
Итак, за рулем легковушки с прицепом:
Когда вы буксируете прицеп легковой машиной, лучше избегайте обгонов и частой смены полосы движения, подстраивайтесь под трафик так, чтобы приходилось меньше тормозить перед светофорами и перекрестками. Держите постоянную скорость, старайтесь не выпадать из общего ритма потока транспорта - а если это вам трудно, не стесняйтесь ехать медленнее него.
В правых полосах, среди грузовиков и автобусов, вам будет спокойнее, ведь здесь меньше разного рода "гонщиков", которые вмешиваются в поток и заставляют других тормозить.
Бывает, что прицеп, который не участвует в бизнес-процессах, а обслуживает хозяйственные нужды, подолгу стоит без дела. Поэтому перед поездкой после длительного перерыва стоит проконтролировать его техническое состояние и состояние прицепного устройства авто по основным параметрам:
- Крепление и чистота прицепного замка прицепа;
- Крепление шара фаркопа (если он съемный);
- Состояние штекера электрического кабеля прицепа. Контакты в разъеме могут окислиться и сигнальные фонари прицепа (а то и автомобиля) не будут работать штатно;
- Соответствие давления в шинах. Используйте манометр, нельзя контролировать давление на глаз, ведь кроме абсолютной цифры для прицепа очень важно, чтобы давление в колесах было одинаковым - иначе будет нарушена управляемость автопоезда.
Если вы имеете прицеп, вам нужно иметь и навыки управления им. При этом не стоит ждать случая, когда что-то понадобится перевезти, чтобы заодно и потренироваться. Поэтому сразу после приобретения прицепа и фаркопа сформируйте свой автопоезд и отработайте важнейшие приемы и навыки: торможение, ощущение габаритов, понимание траектории движения в поворотах, маневрирование задним ходом. Очень важно при этом, чтобы прицеп был загружен, ведь именно его масса существенно влияет на поведение машины-тягача.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.