Как ездить на авто с прицепом: несколько действенных советов

Недаром Правила дорожного движения предусматривают целый перечень предостережений и ограничений для автопоездов с легковой машиной в качестве тягача - ведь прицеп существенно меняет поведение легковушки. Следовательно, буквально каждый маневр водитель должен выполнять не так, как на машине с пустым фаркопом.

Почему с прицепом трудно

Почему-то первое, что приходит на ум большинству водителей, когда они представляют себе движение с прицепом: а как на нем пятиться назад? При том что гораздо худшие последствия будут иметь ошибки драйвера при маневрах на скорости и при торможении.

И все риски кратно увеличиваются в нештатных ситуациях, когда нужен, например, резкий маневр для объезда неожиданного препятствия или экстренное торможение. Поэтому, собственно, украинские ПДД (п. 12.6). и ограничивают скорость движения легковушки с прицепом 80 км/ч. Водитель в свою очередь должен ехать так, чтобы избегать резких действий рулем, экстренного торможения и потребности в резком ускорении.

Чего нельзя делать с прицепом

Главная причина, которая приводит к неприятностям при езде в автомобиле с прицепом - управление автопоездом так, как машиной-одиночкой. На этой, так сказать, ментальной проблеме базируются все ошибки.

Итак, за рулем легковушки с прицепом:

лучше забыть о резких действиях рулем - вроде попытки обойти поздно замеченную яму или кошку, неожиданно выбежавшую на дорогу;

даже на короткое время не развивайте высокую скорость. Двигаясь по прямой ровной трассе, водитель может не ощущать изменений в управляемости, однако когда придется резко тормозить или объезжать препятствие, сохранить контроль над машиной будет непросто. И чем ниже скорость, тем ниже вероятность потребности в резких маневрах. И тормозной путь тоже будет меньше;

правильно размещайте и фиксируйте груз в прицепе. Легковые прицепы часть общего веса передают на сцепное устройство и автомобиль, так что груз надо располагать максимально близко к оси прицепа. Если это правило нарушить, нарушится и без того неидеальная управляемость автопоезда. Поэтому очень важно, чтобы предметы в прицепе были закреплены, чтобы они от сотрясений на ходу не сместились и не изменили нагрузку на заднюю ось машины-тягача;

не допускайте перегрузки прицепа. Очень часто хозяйственные владельцы злоупотребляют тем, что прицеп прощает перегрузку - но его не простят законы физики и безопасности. Наверное, не надо объяснять, что машина с перегруженным прицепом в нештатных ситуациях просто теряет управляемость. Цифру максимальной нагрузки на фаркоп ищите не только в паспорте прицепа, но и в заводском мануале машины.

Как правильно ехать с прицепом

Когда вы буксируете прицеп легковой машиной, лучше избегайте обгонов и частой смены полосы движения, подстраивайтесь под трафик так, чтобы приходилось меньше тормозить перед светофорами и перекрестками. Держите постоянную скорость, старайтесь не выпадать из общего ритма потока транспорта - а если это вам трудно, не стесняйтесь ехать медленнее него.

В правых полосах, среди грузовиков и автобусов, вам будет спокойнее, ведь здесь меньше разного рода "гонщиков", которые вмешиваются в поток и заставляют других тормозить.

Техническое состояние прицепа

Бывает, что прицеп, который не участвует в бизнес-процессах, а обслуживает хозяйственные нужды, подолгу стоит без дела. Поэтому перед поездкой после длительного перерыва стоит проконтролировать его техническое состояние и состояние прицепного устройства авто по основным параметрам:

- Крепление и чистота прицепного замка прицепа;

- Крепление шара фаркопа (если он съемный);

- Состояние штекера электрического кабеля прицепа. Контакты в разъеме могут окислиться и сигнальные фонари прицепа (а то и автомобиля) не будут работать штатно;

- Соответствие давления в шинах. Используйте манометр, нельзя контролировать давление на глаз, ведь кроме абсолютной цифры для прицепа очень важно, чтобы давление в колесах было одинаковым - иначе будет нарушена управляемость автопоезда.

Вкратце

Если вы имеете прицеп, вам нужно иметь и навыки управления им. При этом не стоит ждать случая, когда что-то понадобится перевезти, чтобы заодно и потренироваться. Поэтому сразу после приобретения прицепа и фаркопа сформируйте свой автопоезд и отработайте важнейшие приемы и навыки: торможение, ощущение габаритов, понимание траектории движения в поворотах, маневрирование задним ходом. Очень важно при этом, чтобы прицеп был загружен, ведь именно его масса существенно влияет на поведение машины-тягача.