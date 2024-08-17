Как спастись от жары в авто: кондиционер или открытые окна

Конечно, противопоставление кондиционера (климат-контроля) и открытых окон имеет смысл только на машине, в которой есть и первое, и второе. Причем в абсолютном большинстве машин, продаваемых сейчас в автосалонах и на авторынках, есть штатный охладитель воздуха – но проблема в том, что часто он не работает из-за поломки. И к сожалению, часто стоимость его ремонта нереально высока, особенно с учетом остаточной стоимости самого подержанного автомобиля.

Аргументы за открытые окна

В нагретой на парковке машине окна дают эффект быстрее кондиционера;

При короткой поездке кондиционер не успевает охладить интерьер, а открытые окна хорошо вентилируют салон даже на невысокой скорости;

Окна не создают такого резкого температурного контраста, как включенный на большую мощность кондиционер, и у пассажиров меньше риска заболеть;

Масштабное движение воздуха в салоне не дает задерживаться в нем болезненным бактериям и плесени, в то время как в кондиционере они наоборот, поселяются и размножаются;

При умеренной уличной температуре порядка 22-26 градусов С воздуха в машине не нужно охлаждать, достаточно проветрить его;

Охлаждение салона путем открывания окон не требует дополнительных затрат энергии, точнее – горючего.

Здесь же следует отметить, что не все из этих аргументов вполне правильны, но опровержение ошибочных суждений можно будет найти в следующей главе.

Аргументы за кондиционер

Кондиционер (климат-контроль) дает полную свободу в установлении температуры в салоне, независимо от температуры воздуха за бортом;

Воздухоохладитель эффективно работает на любой скорости и даже во время стоянки машины, например, в городских пробках – в то время как для циркуляции воздуха через окна машина должна двигаться;

Кондиционер не создает такого шума как открытое окно, особенно на высокой скорости;

Да, кондиционер повышает потребление горючего, но в целом прирост аппетита не больше, чем дает одно открытое окно из-за ухудшения аэродинамики;

Кондиционер не создает сквозняков, как это бывает с открытыми окнами;

Климатическая установка забирает воздух в интерьер через салонный фильтр, и в машину не попадает массово пыль, аллергенная пыльца растений, выхлопные газы и т.д. – как это происходит при открытых окнах.

Кратко

Следует признать, что у обоих вариантов поддержания в салоне приемлемой температуры есть свои достоинства и недостатки. Использование кондиционера (климат-контроля) кажется более универсальным и менее хлопотным, но обеспечить его работу бывает очень непросто. В любом случае можно использовать два способа терморегулирования – в зависимости от погодных условий и других факторов.