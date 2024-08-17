Как спастись от жары в авто: кондиционер или открытые окна

Это только кажется, что нет средства охладить салон лучше кондиционера. На самом деле есть целая когорта водителей – апологетов теории, что открытые окна отнюдь не хуже, да еще более полезны для здоровья. Причем, идею открытых окон исповедуют даже некоторые владельцы машин с совершенным климат-контролем. А что в конце концов лучше охлаждает салон?
О плюсах и минусах кондиционера и открытых окон в салоне читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autobild и L`Automobile.
Конечно, противопоставление кондиционера (климат-контроля) и открытых окон имеет смысл только на машине, в которой есть и первое, и второе. Причем в абсолютном большинстве машин, продаваемых сейчас в автосалонах и на авторынках, есть штатный охладитель воздуха – но проблема в том, что часто он не работает из-за поломки. И к сожалению, часто стоимость его ремонта нереально высока, особенно с учетом остаточной стоимости самого подержанного автомобиля.
Здесь же следует отметить, что не все из этих аргументов вполне правильны, но опровержение ошибочных суждений можно будет найти в следующей главе.
Следует признать, что у обоих вариантов поддержания в салоне приемлемой температуры есть свои достоинства и недостатки. Использование кондиционера (климат-контроля) кажется более универсальным и менее хлопотным, но обеспечить его работу бывает очень непросто. В любом случае можно использовать два способа терморегулирования – в зависимости от погодных условий и других факторов.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, на что влияет салонный фильтр и когда его нужно менять.