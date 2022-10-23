Как спастись при обстреле "шахедами": инструкция

В последнее время Россия использует для атак на Украину иранские дроны-камикадзе. Военные подготовили инструкцию, как следует вести себя при обстреле иранскими БПЛА и как их заранее распознать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

При этом российские ракеты такой точности не имеют - они используют только ГЛОНАСС, а Шахед-136 получает данные из нескольких спутников и корректирует маршрут и точку удара путем нескольких навигаторов.

Как сообщалось, начиная с 13 сентября, на сегодняшний день, ВСУ сбили 273 иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". В то же время, Россия применяет против Украины не только их.

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