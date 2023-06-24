Как повлияют события в России на фронт в Украине: мнение эксперта

Мятеж основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является признаком разрушения системы управления российских оккупационных войск. А без нее противник не сможет вести не только наступательные, но и оборонительные действия, что в теории может сыграть в пользу Силам обороны Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Окно возможностей для ВСУ. Доведет ли бунт Пригожина до гражданской войны в РФ .

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко россияне уже отвлекали силы, когда на территории РФ действовали "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России". В то же время для противодействия 25 тысячам "вагнеровцев" потребуется гораздо большее количество войск.

"Я не исключаю, что часть подразделений будет оттянута, чтобы вернуть контроль над Ростовом и Воронежем или чтобы Белгородская область не стала уездом "Пригожинленда". Но возникает другой вопрос - насколько эти подразделения будут лояльны Министерству обороны РФ, кому лояльны их командиры и какую роль они играют", - говорит эксперт.

Влияние на ситуацию на фронте в Украине

Коваленко не спешит комментировать возможные изменения в зоне боевых действий в Украине, но отмечает, что мятеж является и признаком разрушения системы управления российских оккупационных войск. А без нее противник не сможет вести не только наступательные, но и оборонительные действия, что в теории может сыграть в пользу Силам обороны Украины.