Как изучать английский онлайн эффективно: главные правила и советы

В чем преимущества курсов английского языка онлайн

Обучение на онлайн-курсах английского языка предлагает множество преимуществ, которые невозможно или сложно получить с помощью традиционных занятий:

Гибкость и комфорт

Вы получаете возможность посещать курсы английского даже во время отдыха или командировки. Также заниматься можно дома, в дороге или кафе, что для многих людей комфортнее, чем посещать живые занятия в классах языковой школы.

Доступ к большому количеству курсов

Благодаря возможностям онлайн-обучения, проживая в Кропивницком вы можете выбрать для себя курсы английского языка во Львове или любом городе страны. Это существенно увеличивает количество доступных вариантов обучения и дает возможность выбрать занятия под ваши индивидуальные потребности. Например, найти интенсивные курсы, которых нет в вашем городе.

Быстрый прогресс в обучении

Поскольку учиться можно из любой точки мира, вы сможете посещать все дистанционные занятия по английскому, даже когда болеете. Благодаря этому работа над новой лексикой и грамматикой станет более регулярной, а результат придет быстрее.

Новые возможности

Удаленный формат работы позволяет заниматься на курсах английского с преподавателем, который является носителем этого языка. Это очень полезный опыт, поскольку он погружает студентов в ситуацию живого общения с иностранцами, дает толчок к тому, чтобы начать свободно говорить на новом языке. Также на онлайн-курсах английского языка часто предлагают доступ к разговорным клубам, где вы также можете практиковать язык с носителями.

Инновационные форматы обучения

Одним из эффективных современных подходов к преподаванию иностранного языка, который стал возможным только благодаря интернету, является методика "перевернутый класс". На таких курсах английского теоретический материал студенты изучают самостоятельно с помощью заранее записанных занятий. А на живых уроках с преподавателем занимаются исключительно практическими заданиями, развивая коммуникативные навыки.

Более легкая адаптация к занятиям

Многим из нас тяжело проявляться перед группой незнакомцев. В то же время именно групповые курсы английского дают наилучший результат, поскольку открывают возможность к практике разговорных навыков. Поскольку онлайн-обучение исключает живое взаимодействие, оно является отличным инструментом для преодоления социального стеснения.

А еще онлайн-курсы обычно стоят дешевле, чем классические занятия. Поэтому это также возможность сэкономить средства.

Советы для эффективного изучения английского дистанционно

Курсы английского языка в формате онлайн могут стать настоящим вызовом для некоторых из нас, поскольку освоение нового языка всегда является сложным и длительным занятием. Поэтому, чтобы не потерять мотивацию и избежать лени, важно пользоваться такими советами:

Подумайте о возможных проблемах

Вы являетесь тем человеком, который знает себя лучше всего. Поэтому подумайте, что именно может помешать в изучении английского онлайн - перфекционизм, лень, страх ошибок, отсутствие поддержки. После этого продумайте план действий, который поможет избежать этих препятствий. Например, с перфекционизмом помогает бороться осознание, что ошибки в процессе обучения - это абсолютно нормально.

Опирайтесь на силу воли

Чтобы курсы английского были эффективными и принесли желаемый результат, ваша работа над новым языком должна быть регулярной. Но чтобы воспитать привычку учиться каждый день, в начале важно опираться на силу воли. То есть, важно садиться за обучение по графику, несмотря на желание уделить время более приятным делам. Хотя такие усилия могут даваться очень трудно, со временем они себя оправдают быстрыми результатами в освоении языка.

Создайте комфортную учебную атмосферу

Чтобы изучение английского дистанционно вошло в привычку, важно создать приятный учебный ритуал. Например, перед занятием готовить какао с любимыми сладостями, включать на фоне приятный джаз и зажигать ароматические свечи. Со временем этот ритуал настолько сильно укоренится в подсознании, что будет помогать эффективно учиться даже несмотря на усталость и лень.

Задавайте вопросы

Застенчивость - это враг вашего успеха. Поэтому во время изучения английского онлайн пробуйте преодолевать стеснение, задавая преподавателю как можно больше вопросов и активно взаимодействуя с другими студентами. Потому что чем больше уточнений вы делаете во время обучения, тем легче будет использовать иностранный в реальной жизни вне обучения.

Изучение английского онлайн может быть чрезвычайно эффективным, если найти правильный подход и не позволять типичным трудностям остановить себя. Самое важное в этой задаче - это дисциплина, регулярность и интерес к процессу. Поэтому пробуйте персонализировать учебную программу, предлагая к обсуждению на занятиях интересные вам темы. Также продолжайте учить язык вне курса с помощью фильмов, книг, музыки или общения в социальных сетях.