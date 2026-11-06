Как не потратить лишнего на Черную пятницу: финансовый аналитик назвал главные правила

– Действительно ли Черная пятница – это возможность существенно сэкономить или скорее маркетинговый инструмент для стимулирования продаж?

– У разных ритейлеров разные модели продаж. Черная пятница – это период перед новым сезоном, когда на рынок выходят новые сезонные товары и линейки.

В мире это действительно распродажа старых запасов, чтобы обновить ассортимент и сформировать новые запасы перед новым годом.

В украинских реалиях ситуация примерно 50 на 50, но в большинстве своем это все же маркетинговый ход. Кто может пытаться повышать цены, просто меняя ценники, а кто – делать скидки.

Однако учитывая колебания валютного курса, инфляционные ожидания и уничтожение складов, я не уверен, насколько бизнес сможет предложить существенные скидки. Если компания потеряла много товаров на складах, вряд ли она сможет делать большие дисконты. Поэтому, думаю, максимум, на что можно рассчитывать – это маркетинговый ход.

– Какие товары вы бы не советовали покупать во время Черной пятницы даже при больших скидках?

– Нет отдельной категории товаров, которые не стоит покупать именно в Черную пятницу или Киберпонедельник. Вы можете приобрести то, что давно хотели купить, возможно, даже экономили деньги и ждали приятной скидки.

Единственное, чего я не рекомендую, – это эмоциональные покупки по принципу "увидел, захотел, купил". Все остальное, что вы запланировали и в чем нуждаетесь, – нормальное поведение.

Есть такое правило – период охлаждения. Если вам что-то захотелось, стоит сделать паузу на несколько дней и подумать, действительно ли вам нужна эта вещь, будет ли она нужна через месяц или год.

Если вам нужен телевизор – возможно, его стоит приобрести. Но если выбирать между телевизором и аккумуляторными батареями и инвертором для обеспечения бесперебойного электроснабжения, я бы рекомендовал подумать именно о системе бесперебойного питания.

– Есть ли категории товаров, на которые продавцы чаще искусственно завышают цены перед распродажей?

– Это могут быть любые товары. У меня нет статистики, чтобы утверждать, что так происходит с определенной категорией продукции.

Повторюсь: очень сомневаюсь, что в сегодняшних реалиях ритейлеры могут предоставить значительные скидки. Если компании потеряли 30% или даже 100% товаров на складах из-за их уничтожения, им нужно заново закупать продукцию, завозить ее и продавать. Поэтому не знаю, смогут ли они предоставлять какие-либо привилегии, дисконты, скидки или проводить акции. Наверное, нет.

Каждый бизнес будет самостоятельно решать, как проводить маркетинговую кампанию и что предлагать покупателям.

Также не стоит забывать, что покупательная способность населения не растет. Напротив, она снижается из-за инфляции и других факторов.

– Что бы вы посоветовали покупателям, чтобы не потратить в Черную пятницу больше, чем они планировали?

– Традиционный совет – покупать только то, что вы заранее запланировали. Во-первых, нужно выделить отдельную сумму и рассчитывать только на нее. Во-вторых, осторожничать в своем выборе.

Если уж и переплачивать, то только за лучшее качество или большее количество товара.

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