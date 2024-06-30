Как выплачивается больничный: в ПФУ рассказали пошаговый алгоритм

Временная нетрудоспособность работников в случае заболевания, травмы или других причин подтверждается листком нетрудоспособности (больничным). Специалисты объяснили алгоритм выплаты по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Алгоритм выплаты по листку нетрудоспособности

1. Застрахованное лицо обращается к врачу, чтобы установить факт временной нетрудоспособности.

2. Врач по результатам осмотра создает в Реестре медицинских выводов электронной системы здравоохранения медицинское заключение о временной потере трудоспособности застрахованного лица, на основании которого в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется листок нетрудоспособности (ЛН) в случае наличия информации о застрахованном лице в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

3. Работодатель в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины получает ЛН в день его создания. На этом этапе ЛН выполняет только информационную функцию.

Больничный приобретает статус "Готов к оплате" через 7 дней после даты его закрытия (для больничных по беременности и родам - через семь дней после даты открытия). Работодатель может работать с ЛН.

Кадровая служба или уполномоченное лицо работодателя определяет количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате. Работодатель рассматривает документы для назначения пособия по временной нетрудоспособности не позднее 10 рабочих дней со дня обретения статуса "Готов к оплате" (для пособия по беременности и родам - ​​не позднее 3 дней) и принимает решение о назначении выплаты, на основании которого бухгалтерия предприятия начисляет помощь .

4. Пенсионный фонд Украины обрабатывает заявление-расчет по листку нетрудоспособности и принимает решение о финансировании страховой выплаты.

5. Не позднее трех рабочих дней после поступления заявления-расчета Пенсионный фонд Украины осуществляет финансирование выплаты на отдельный счет страхователя.

6. Работодатель, получив средства на счет, как правило, не позднее ближайшего дня, установленного для выплаты заработной платы, производит выплату помощи застрахованному лицу.

Важно!

Оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности по общему заболеванию производится за счет средств работодателя. Если период нетрудоспособности длится более 5 дней - с 6-го дня страховую выплату финансирует Пенсионный фонд Украины.

Пособие по беременности и родам, уходу за ребенком или другим членом семьи предоставляется застрахованному лицу за счет страховых средств с первого дня временной нетрудоспособности.

В случае временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания работодателем за счет средств предприятия оплачиваются первые 17 дней временной нетрудоспособности. Пенсионный фонд осуществляет финансирование страховой выплаты с 18 дня.

Для финансирования больничного за счет страховых средств работодатель не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о назначении выплаты формирует в кабинете страхователя на вебпортале Фонда заявление-расчет по уплате по листу/листам нетрудоспособности и направляет в Пенсионный фонд.