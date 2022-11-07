Как использовать бытовую технику при перебоях с электричеством: советы экспертов

Как отметили в пресс-службе, сетевая техника (компьютеры, сетевое оборудование) очень уязвима на перегрузку сети, поэтому для них рекомендовано приобрести так называемые "бесперебойники", или UPS. Если выключен свет, они удерживают электроэнергию, чтобы пользователь мог сохранить данные и корректно отключить технику из сети.

Для большой бытовой техники, телевизоров предлагаются еще внешние реле напряжения, стабилизаторы - они надежно защищают технику от скачков напряжения в сети. Стабилизаторы могут работать с менее мощной техникой, но кроме функции ограничения перепадов напряжения дополнительно выравнивают ее до нормы и позволяют стабильно и без риска повреждения пользоваться техникой, сообщили в "Фокстроте".

"Следует, по возможности, минимизировать пользование электрочайниками, фенами, утюгами, микроволновками и т.д. Они очень энергозатратны. От сушильных машин желательно вообще отказаться, поскольку они дают значительную перегрузку сети", - сообщили в пресс-службе.

Также нужно тщательно следить, чтобы приборы, постоянно включенные в сеть (холодильник, телевизор, ротер), в случае перегрузки были снабжены необходимой защитой. Для них рекомендуется использовать реле, о которых упомянуто выше.

"Если у вас комбинированная плита, лучше отдавать предпочтение газовым конфоркам. Если плитка электрическая, рекомендуем использовать одну, максимум две конфорки из четырех. Одна конфорка может "тянуть" в максимальном режиме 1,5-2 киловатт. Это уже значительная нагрузка на сеть, поэтому лучше готовить блюда поочередно", – отметили специалисты компании.

Еще вариант сбережения - умные смарт-розетки, которыми можно управлять удаленно через вай-фай. Свет можно экономить, при чем отдаленно. Например, выключить лишние приборы заранее или включить после включения света.

Также в "Фокстроте" рекомендуют заменить галогенные лампочки на LED, устанавливать в жилищах точечное освещение, использовать димеры для регулировки яркости.

Для настройки стабильного интернета популярности набирает мобильный роутер. У него есть свой аккумулятор и работает от сим-карты, раздавая мобильный интернет. Также есть роутеры на аккумуляторе. Они работают от обычного ведущего интернета, но только в том случае, если серверы провайдера подключены к сети.

"Для хранения продуктов при длительном отключении электроэнергии, можно приобрести автомобильные термосумки - они удерживают температуру 9-12 часов подряд", - добавили в пресс-службе.