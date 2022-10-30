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Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на рынок: прогноз аналитиков

Фото: выход РФ из "зернового коридора" приведет к росту цен на пшеницу на мировых рынках (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Аналитики мировых рынков зерна прогнозируют, что цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх, однако поставят под угрозу не только украинский экспорт, но и решение проблемы голода на всех континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Создание "зернового коридора", позволившего отправить более 9 миллионов тонн зерновых и масличных товаров из украинских портов, помогло стабилизировать рынки зерна и сдержать мировые цены после того, как они достигли рекордного уровня. Это относительное затишье, вероятно, закончится, когда в понедельник, 31 октября, начнется торговая неделя на пшеницу в Чикаго и Париже, на двух наиболее активных мировых площадках по заключению фьючерсных контрактов.

"В начале недели очень вероятно, что цены вырастут просто потому, что из Украины будет поступать меньше зерна", - отметил Артур Портье из консалтинговой компании Agritel.

В то же время международное сообщество резко осудило решение России приостановить инициативу "Черноморское зерно" при посредничестве ООН.

В субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостановила участие в заключенном при посредничестве ООН соглашении по экспорту сельскохозяйственной продукции из украинских портов после нападения на ее флот в аннексированном Россией Крыму.

Отмечается, что экспорт украинского продовольствия через Черное море временно приостановлен, 22 судна с сельскохозяйственными грузами ожидают выхода из портов Украины.

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