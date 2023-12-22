РФ атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания по инфраструктуре в двух областях

Российские террористы ночью 22 декабря в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Шахед". Враг попал в объекты инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщается, подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 17 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из временно оккупированного Крыма.

Так, 10 дронов уничтожены в Николаевской области, 4 беспилотника - в Херсонской, еще 3 - в Одесской.

Однако не обошлось без попаданий. В частности, в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Люди не пострадали.

В Одесской области враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно.

При этом обломками сбитого БПЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. Пострадавшие также не зафиксированы.