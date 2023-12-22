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РФ атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания по инфраструктуре в двух областях

Украина, Пятница 22 декабря 2023 08:36
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РФ атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания по инфраструктуре в двух областях Фото: РФ атаковала "Шахедами" юг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы ночью 22 декабря в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Шахед". Враг попал в объекты инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Как сообщается, подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено 17 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из временно оккупированного Крыма.

Так, 10 дронов уничтожены в Николаевской области, 4 беспилотника - в Херсонской, еще 3 - в Одесской.

Однако не обошлось без попаданий. В частности, в Николаевской области на одном из инфраструктурных объектов вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.
Люди не пострадали.

В Одесской области враг снова пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сработали эффективно.

При этом обломками сбитого БПЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание, которое быстро обуздали сотрудники предприятия. Пострадавшие также не зафиксированы.

Ночная атака по Украине

Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.

В общей сложности российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе в ночь на 22 декабря. Силы ПВО сбили 24 из них.

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