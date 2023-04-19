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Как будет идти транзит аграрной продукции через Польшу: Сольский раскрыл детали

Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Транзит аграрной продукции из Украины через территорию Польши возобновится с пятницы, 21 апреля. Контроль будет производиться на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

По его словам, контроль транзита будет осуществляться следующим образом: электронная система Польши SENT будет отслеживать грузы, следующие транзитом через страну.

"Они будут иметь возможность показывать, что именно так происходит, если будет запрос от общества (именно транзит, а не импорт, - ред.). Трекер показывает, что машина или жд идет в порты или в другие страны ЕС", - сказал министр.

Сольский сообщил, что в первую неделю по желанию польской стороны они могут осуществлять физическое сопровождение продукции таможенниками, "чтобы убедить, наработать для себя выводы".

Министр также добавил любая компания, "которая желает продать что-то в Германию, может как и по состоянию на сегодня, так и по состоянию с сегодняшнего дня это делать".

Сольский сообщил, что доля Польши в общем экспорте аграрной продукции из Украины занимала 10%, половина которых была транзитом, а половина импортом.

Напомним, 18 апреля Польша и Украина договорились возобновить транзит аграрной продукции. Однако импорт из Украины запрещен.

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Министерство аграрной политики