RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как происходит диагностика туберкулеза: объяснение Минздрава

Фото: как происходит диагностика туберкулеза (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Туберкулез можно вылечить, если вовремя диагностировать. Для этого необходимо пройти полный курс терапии и придерживаться всех рекомендаций медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Приоритетным и первоочередным методом диагностики заболевания является микробиологический тест. Для этого пациент сдает мокроту, которая позволяет правильно установить диагноз и как можно быстрее назначить эффективную схему лечения.

Сначала обычно применяют молекулярно-генетический метод исследования Xpert MTB/Rif. Этот метод дает возможность за несколько часов не только подтвердить болезнь, но и определить чувствительность к рифампицину - препарату, который применяют во время лечения. 

"С помощью этого метода можно исследовать не только мокроту, но и другие биологические жидкости, в том числе кал у детей, которые еще не умеют откашливать мокроту. В украинских медучреждениях установлено 286 систем Xpert MTB/Rif", - объясняет Минздрав. 

Также для диагностики применяют такие обследования, как рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки. Для расшифровки результатов используют так называемый анализ с помощью компьютера. Речь идет об искусственном интеллекте, который научили анализировать многочисленные снимки грудной клетки и определять туберкулез. 

В частности болезнь способна поражать не только легкие, но и органы. В таком случае во время диагностики могут использовать ультразвуковое исследование, бронхоскопию и тому подобное.

"Если не удалось подтвердить туберкулез с помощью вышеупомянутых методов диагностики, применяется биопсия с получением материала и дальнейшего микробиологического и морфологического исследования", - объясняет Минздрав.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины