Как выбрать правильную лампочку для автомобиля: несколько полезных советов

Казалось бы, элементарная деталь – лампочка для фары или фонаря. Но она имеет целый список параметров, каждый из которых может быть нарушен недобросовестным производителем. И с некоторыми отклонениями можно было бы смириться, если бы от ламп не зависела безопасность многих людей.

Вопрос подбора автоламп в наши дни актуализировался из-за интересной ситуации в сфере освещения вообще. В то время как в области бытового и промышленного света уже властвуют LED-лампы (светодиоды), в автомобилях все еще остаются главными старые добрые лампы накаливания.

Эта небольшая коллизия с одной стороны усиливается тем, что действующие ПДД запрещают замену штатных ламп накаливания на светодиодные. А с другой – куча производителей массовой продукции уже начала заполнять рынок запчастей aftermarket LED-лампочками всех мыслимых и немыслимых видов. Следовательно, выбор более-менее качественных ламп традиционного типа для ответственного украинского автомобилиста сузился. Попробуем помочь водителям.

Как выбирать автолампы

Выбрать правильную автолампу поможет знание нескольких основных принципов.

Цоколь. Большинство ламп на автомобиле – собственный тип цоколя, и в принципе, все они имеют стандартизированный индекс, по которому лампу можно искать в каталогах разных производителей. На практике это означает разный диаметр цоколя плюс количество контактов на нем и их расположение. Но при покупке лампы важно также выбрать образец, у которого на цоколь использованы качественные материалы, так как у низкокачественных ламп контакты ржавеют и окисляются, а изолятор разрушается, приводя к замыканиям;

Количество спиралей в лампе . Есть лампы, в колбе которых размещены практически две лампы – две спирали и два комплекта контактов. Опасность в том, что некоторые из таких ламп легко перепутать с внешне похожими односпиральными, и они даже могут быть насильно установлены не на свое место. Итак будьте внимательны;

Электрическая мощность . Это один из важнейших показателей, потому что опять-таки есть типы ламп, схожие снаружи, но отличные по мощности. Если их перепутать будут нарушены характеристики светотехники. Например, когда лампа будет ослаблена, сигнал поворотников просто не будет виден с нужных углов и дистанции. При этом лампы чрезмерной мощности могут расплавить детали фонаря и фары или разъемы проводки, особенно если произойдет лампа из категории низкокачественных no name;

Ресурс. Долговечность лампы можно проверить только опытным путем, но кое-что можно понять и по косвенным признакам. Например, в отношении ламп повышенной мощности дело о том, как это достигнуто. Так, низкокачественные лампы повышенной мощности для фар не только потребляют больше энергии (80 – 90 Ватт вместо 55 – 60 Ватт), но и служат меньше из-за перегрева спирали. При этом качественные автолампы имеют большую светоотдачу исключительно за счет фирменных технологий, и это не приводит к сокращению срока службы.

Кратко

Казалось бы, самый простой способ подобрать нужную лампу – взять старуху и пойти с ней в автомагазин. Отчасти это так и есть, но кроме внешнего вида и маркировки нужно иметь представление о реальных электротехнических и световых характеристиках лампы, предлагаемой продавцом. Однако эти параметры нельзя проверить без специального оборудования. Поэтому для придирчивых потребителей рецепт безупречной покупки один: искать торговую точку, где продаются гарантированно неподдельные лампы той или иной известной марки, отвечающей за заявленные параметры.