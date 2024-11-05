Как выбрать "незамерзайку" для авто: метанол, пластмасса, запахи

Да, после приобретения случайной жидкости может выясниться, что она водителю не подходит. И причин тому может быть несколько – как все вместе, так и каждая отдельно.

Как выбирать жидкость для омывателя

Есть несколько критериев, отличающих зимние омывайки между собой.

Базовый спирт. Зимняя жидкость базируется на одном из трех спиртов: этиловом, метиловом или изопропиловом. Первый – дорогой, потому что из него делают водку. Второй – как бы ядовитый, но дешевый, не густеет на морозе и не вредит резиновым изделиям и лакокрасочному покрытию авто. Третий – дорогой, но считается не ядовитым. Следовательно, официально омывающие жидкости у нас производятся на основе изопропилового спирта – а на деле бывает по-разному. И в этом нет ничего страшного, потому что на самом деле метиловый спирт не более ядовит, чем изопропиловый – главное, не пить омывайку. По крайней мере, в развитых странах Европы свободно продаются незамерзайки именно на основе метилового спирта;

Начало кристаллизации. В Украине нечасто бывают морозы ниже –20°С. Однако лобовое стекло во время движения часто бывает холоднее окружающего воздуха – и вода, содержащаяся в "незамерзайке", часто успевает замерзнуть на стекле раньше, чем дворники сметут ее вниз. Поэтому следует запас хотя бы в 10 градусов между температурой, указанной на канистре, и реальным морозом;

Запах. Очень важное обстоятельство, в первую очередь для нежных женских носиков. Запах некоторых жидкостей действительно бывает просто невыносим, да еще и на отдельных моделях автомобильная система вентиляции особенно активно затягивает его в салон;

Цвет. Будьте уверены – цвет ни на что не влияет, это только декоративный краситель. Он должен привлекать покупателя в магазине, и его действие истекает в тот момент, когда вы залили жидкость в бачок – и уже никто цвет не увидит. И, конечно, смешивать жидкости разных цветов можно.

Страдает ли краска от незамерзайки

У многих водителей есть такая фобия – мол, некачественная жидкость омывателя может повредить лак и краску на кузове, пластике или ресничках дворников и резиновых уплотнителях стекла. Теоретически такое может быть, но на деле подобных случаев не смог припомнить ни один наш консультант-автомеханик. Однако если вас этот вопрос всерьез беспокоит, покупайте брендовые незамерзайки в проверенных торговых точках – у таких препаратов вся агрессия направлена на грязь на стекле, а не на краску на кузове.

Если коротко

Можно сказать, что дорогие брендовые незамерзайки обычно действительно лучше случайных смесей no name. В том смысле, что их "прочность" всегда соответствует заявленной и они имеют не такой злой аромат, как дешевые. Которые в свою очередь представляют собой лотерею – можно приобрести что-то на редкость вонючее, а можно – более-менее удачное. И вот в последнем случае, убедившись на практике в том, что приобретенная незамерзайка оказалась вполне адекватной, стоит вернуться в тот же магазин и приобрести запас жидкости сразу на всю зиму. Чтобы не сомневаться снова и снова при покупке каждой литровой бутылки.