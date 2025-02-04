Как выбрать автомобильные коврики для зимы: советы водителям

Атрибут уюта, стиль, гигиена и безопасность - это все о них, о ковриках, которые лежат у нас под ногами в салоне авто. Автожурналисты rbc.ua изучали, как выбирать этот многоплановый аксессуар.

Наверное, никого не удивит, когда мы скажем, что наиболее правильными ковриками в салон авто будут официальные изделия из дилерского салона вашего бренда. Но зачастую за них придется немало переплатить - при том что по функционалу и качеству ничуть не хуже будут те или иные альтернативные варианты - надо только не ошибиться с выбором.

Почему коврики - это так важно

Человек, неосведомленный в тонкостях этого дела, при подборе ковриков может столкнуться с рядом неудобств. Более того, при ошибочном выборе недолго натолкнуться на определенные опасности. Дело в том, что рядом с этим "незначительным" аксессуаром находятся педали, которыми управляется автомобиль. И неадекватный коврик может "сгруппироваться" под педалями акселератора или тормоза, и мешать им полностью нажиматься. Да и когда коврик во время движения просто смещается в сторону вместе с ногой, затрудняя управление, приятного мало.

С другой точки зрения салонные коврики должны задерживать на себе грязь, мусор и влагу, чтобы те не попадали на штатное покрытие пола и под него, угрожая штатному ковру загрязнениями, а металлу кузова - коррозией.

Дополнительное требование - материал должен обеспечивать легкую очистку от собранных загрязнений. А еще при удалении коврика из машины важно, чтобы собранная на нем вода и грязь держались в нем и не попали на пол автомобиля.

Что нужно учесть при выборе

Подбирая неоригинальные коврики в машину, учтите такие факторы:

- Геометрия. Коврик должен покрывать участок пола, где находятся ноги водителя и пассажиров, не препятствуя их движениям. Очень часто правильная форма помогает коврику фиксироваться на месте, что очень важно для водительского места;

- Фиксация. Коврик должен крепиться к штатным крючкам (кнопкам) на полу, к пластиковым ограничителям или удерживаться за счет своей упругости. Иногда фиксация обеспечивается за счет того, что обратная сторона материала шероховатая и цепляется за штатный ковер пола. Убедитесь, что коврик (как минимум водительский) хоть каким-то образом действительно держится своего места.

- Жесткость. Коврик должен лежать на полу, не смещаясь и не скручиваясь.

- Водонепроницаемость. Материал коврика не должен пропускать воду и пыль. У мягких ковриков чаще всего за непроницаемость отвечает материал основы.

- Вместительность. Летний коврик должен вмещать более-менее много пыли/грязи, зимний должен собирать влагу - пропитавшись ею (текстильное изделие) или держа воду в виде лужи (резиновый/пластиковый). При этом важно понять, сколько влаги и мусора он может удерживать и легко ли его вынуть из машины, не просыпав случайно содержимое на пол.

- Прочность и износостойкость. Правильные текстильные коврики имеют усиление в районе педалей, чтобы выдерживать износ от обуви водителя. Резиновые коврики (точнее, они могут быть и пластмассовые) желательно выбирать из материала, который будет выдерживать постоянное давление каблуков в районе педалей.

Какие бывают коврики для авто

Салонные коврики бывают либо универсальными, под любую машину, либо специально разработанными для конкретной модели. Второй вариант однозначно лучше, ведь он заслоняет от загрязнений и увлажнения большую часть штатного покрытия, а еще обычно лучше фиксируется на своем месте.

Но, то, что комплект заявлен как специальный для вашей модели, еще не значит, что он будет лежать идеально. Часто их шьют безответственные полукустарные производители, и такие коврики имеют недостаточную площадь и неровно лежат в сложных местах. Хорошо было бы увидеть, как укладывается неоригинальный коврик в таких непростых зонах, как пространство под акселератором, на площадке для отдыха левой ноги, вокруг центрального тоннеля. Имейте в виду, что универсальные коврики в определенных пределах позволяют подрезать края для подгонки под конфигурацию интерьера.

Даже для зимнего сезона не обязательно искать резиновые коврики-корытца. Тканевые комплекты придают салону больше уюта, а если они качественные, то и неплохо защищают от влаги и загрязнений. С одной стороны, может казаться, что резиновые коврики-ванночки вмещают больше воды, однако на самом деле когда они наполнятся до верха, их не удастся без потопа вынуть из машины. В свою очередь тканевые коврики может и труднее мыть/стирать, однако они лучше резиновых скрывают мелкий мусор.

Коротко

Один из вариантов подхода к ковровому вопросу - считать их расходным материалом, сознательно выбирая дешевые комплекты и покупая, например, на один сезон. В пользу такого способа - действительно большое различие в цене на бюджетные коврики, при том что внешне они часто имеют приемлемый вид и некоторое время его сохраняют. Еще один аргумент - каждый раз при замене ковриков вы можете обновлять стиль в интерьере, выбирая различные цвета и оформления.