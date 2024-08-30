Как выбрать аккумулятор для автомобиля: несколько простых шагов

Безотказность автомобиля во многом зависит от его аккумулятора: если он слаб, ни одна поездка просто не сможет начаться. Заменить АКБ не сложно, сложно выбрать то, что нужно – приходится учитывать целый ряд параметров. Автожурналисты rbc.ua подготовили четкую и понятную инструкцию.

Главное, о чем нужно предупредить автомобилиста, который будет подбирать себе АКБ собственными силами – следует учесть каждый пункт соответствия, предлагаемый ниже. Потому что неправильно подобранная батарея может как будто подойти к машине, но впоследствии выяснится либо ее непригодность, либо она досрочно выйдет из строя – причем, как это бывает, в самый неудобный момент.

Тип конструкции

Этот параметр интересен только владельцам самых современных машин, а для большинства водителей главное здесь – не переплатить слишком "модную" батарею. Итак, все стартерные автомобильные аккумуляторы – свинцово-кислотные, но недавно появилось два высокотехнологичных типа конструкции – AGM и EFB. Аккумуляторы типа AGM – самые новые и сложные, предназначенные для машин с развитым электрооборудованием, с большим количеством дополнительных устройств, с системой Старт/Стоп и рекуперацией энергии торможения.

Несколько проще тип EFB, такие АКБ хотя и близки по характеристикам к линейке AGM, но дешевле, так как имеют более простую конструкцию внутри. Остальные аккумуляторы автомобилисты и продавцы автомагазинов называют "простыми", хотя среди них тоже есть определенная градация по цене и дополнительным улучшениям (например, кальциевая группа – Ca и Са+Са). Так вот, батареи AGM и EFB имеют смысл покупать только для машин, которым это рекомендовано заводской инструкцией.

Размеры

Аккумулятор должен поместиться в отведенное ему гнездо. Вообще существует три формата батарей – европейский, азиатский и американский. Внутри каждого есть несколько типоразмеров – то есть больше и меньше. В Украине наиболее распространены "европейцы" габаритами 242х175х190 мм, а наиболее популярные "азиаты" на вид более узкие и более высокие: 232/173/225 мм.

"Плюс" влево или вправо

Клеммы, выступающие из корпуса АКБ сверху или сбоку, имеют ту или иную полярность – например плюсовая клемма может быть слева, а минусовая справа, или наоборот. Зачастую "не та" полярность не позволит подключить проводку автомобиля – банально не хватит длины проводов.

Тип крепежа

Существует два типа фиксации АКБ в отведенном ей гнезде. Так называемое верхнее – с помощью двух длинных шпилек и рамки, охватывающей верхнюю крышку батареи. И нижнее – когда батарею держит небольшая пластина, которая притягивает ее к площадке за специальный выступ на днище аккумулятора. Нюанс состоит в том, что этого выступления на некоторых АКБ нет.

Емкость

Важный электротехнический параметр, выраженный в ампер-часах, имеет вид 55 А*ч, 60 А*ч, 77 А*ч, 100 А*ч и т.д. Цифра означает запас энергии, который может хранить аккумулятор. Большую емкость выбирать можно, меньшую – очень нежелательно, потому что будете иметь как минимум проблемы при запуске двигателя в мороз. С этого параметра вообще часто начинают выбор, но он немного устаревший, потому точнее батарею характеризует пусковой ток.

Пусковой ток

Пусковой ток или ток холодной прокрутки обозначается в амперах и означает максимальный электрический ток, который может отдать аккумулятор в течение 30 секунд. Эта маркировка имеет такой вид на корпусе: 480А (EN), 560А (EN), 600А (EN), 300A (DIN) и т.д. Обратите внимание на буквы в скобках – при сравнении разных моделей АКБ они должны быть одинаковыми, потому что это одна из двух методик, по которым осуществляется замер. Этот параметр, напомним, тоже показывает запас энергии в аккумуляторе и чем пусковой ток больше, тем легче вам будет зимой запускать промороженный двигатель.

Если коротко

Не хотим никого обидеть, но часто продавцы в магазинах запчастей, мягко говоря, не очень хорошо разбираются во всех тонкостях подбора аккумулятора. Чаще они опираются на габариты, полярность клемм и емкость в ампер-часах. И этого действительно бывает достаточно, чтобы аккумулятор как-то выполнял свои задачи. А то, что он при этом прослужит вдвое-втрое меньше, чем прослужил бы правильно подобранный по току и типу конструкции, продавца часто не волнует. Так что перед походом в магазин за новой АКБ либо перепишите нужные данные с заводского мануала машины, либо сфотографируйте этикетку на вашей старой батарее – конечно, если ее работа за последние четыре-пять лет вас вполне удовлетворяла.