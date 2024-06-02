RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как избежать перегрузки со светом в квартире: советы специалистов

Фото: украинцам дали советы, как не перегружать электрику в квартире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за вражеских обстрелов энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Оказывается, каждый украинец может помочь энергосистеме справиться с кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Увеличение потребления электроэнергии в вашем доме может привести к отключениям света", - констатируют энергетики.

Чтобы избежать этого, следует экономить электричество, особенно утром и вечером с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Также для этого важно не включать электроприборы одновременно. Например, сначала разогрейте еду в микроволновке, а затем включите утюг.

Кроме этого, по возможности, перенесите стирку на дневные или ночные часы.

"Избегайте использования кондиционеров и бойлеров для нагрева в пиковые часы утром и вечером", - советуют специалисты.

Ситуация со светом в Украине

После пяти массированных атак по Украине, энергетики были вынуждены ввести ограничения по свету не только для промышленности, которые действуют 18 мая, но и графики для населения. 

При этом, как ранее рассказывал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами.

К примеру, 23 мая, ограничения действовали целый день. Причиной тому стала облачная погода, которая мешала работе солнечных станций. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключение света