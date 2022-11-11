Как украинцы относятся к соотечественникам-беженцам в Европе: данные опроса
В Украине отношение к соотечественникам-беженцам в Европе достаточно положительное. Вместе с тем есть дифференциация в зависимости от "дополнительных фактов" о конкретной категории беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .
По данным опроса, 75-90% украинцев, находящихся сейчас на территории Украины, относятся "с пониманием и не осуждают" беженцев. На общем уровне 90% имеют нормальное/положительное отношение при только 5% осуждающих их.
Самое лучшее отношение к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужчины остались в Украине. В этом случае соотношение отношения не осуждают/осуждают - 90% к 6% практически полностью соответствует отношению к беженцам в целом.
Несколько хуже отношение, если "убрать" из описания несовершеннолетних детей. В случае просто женщин без детей соотношение отношения становится 87% к 9%.
Отношение к мужчинам хуже. Если речь идет о мужчине пожилого возраста, который до вторжения находился в Европе, то соотношение составляет 83% к 10%.
Самое плохое отношение (среди изучаемых категорий), если речь идет о молодом человеке, который на момент вторжения был в Европе и там остался. В этом случае не осуждают 75%, осуждают - 19%.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, кроме безопасностных и социально-экономических условий возвращения беженцев, актуальной может стать проблема преодоления негативного отношения оставшихся и сейчас проживающих на территории Украины к тем, кто выехал за границу.
"Причем эти нарративы ("уехали и наслаждаются Европой, пока мы здесь страдаем под обстрелами и выключениями света") охотно транслируются российской пропагандой, которая пытается расколоть Украину. Сейчас результаты опроса свидетельствуют, что в целом отношение достаточно нормальное, что создает надлежащий фон для возвращения (когда будут надлежащие условия)", - сказал он.
Грушецкий считает, что соответствующий нарратив (что украинцы в Украине искренне ждут возвращения своих сограждан) должен транслироваться на разных уровнях и для разных аудиторий.
"Это должны понимать те украинцы, которые сейчас проживают на территории Украины. И также это должны понимать и чувствовать украинцы за рубежом", - добавил социолог.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) существенно ухудшил прогноз по количеству украинских беженцев за границей. НБУ прогнозирует, что до конца 2022 года за границей будут находиться 8 млн беженцев из Украины. В конце 2024 года за границей, по предположениям НБУ, все еще будет оставаться около 5 млн человек.
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