Как украинцы относятся к соотечественникам-беженцам в Европе: данные опроса

В Украине отношение к соотечественникам-беженцам в Европе достаточно положительное. Вместе с тем есть дифференциация в зависимости от "дополнительных фактов" о конкретной категории беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

По данным опроса, 75-90% украинцев, находящихся сейчас на территории Украины, относятся "с пониманием и не осуждают" беженцев. На общем уровне 90% имеют нормальное/положительное отношение при только 5% осуждающих их.

Самое лучшее отношение к женщинам с несовершеннолетними детьми, чьи мужчины остались в Украине. В этом случае соотношение отношения не осуждают/осуждают - 90% к 6% практически полностью соответствует отношению к беженцам в целом.

Несколько хуже отношение, если "убрать" из описания несовершеннолетних детей. В случае просто женщин без детей соотношение отношения становится 87% к 9%.

Отношение к мужчинам хуже. Если речь идет о мужчине пожилого возраста, который до вторжения находился в Европе, то соотношение составляет 83% к 10%.

Самое плохое отношение (среди изучаемых категорий), если речь идет о молодом человеке, который на момент вторжения был в Европе и там остался. В этом случае не осуждают 75%, осуждают - 19%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, кроме безопасностных и социально-экономических условий возвращения беженцев, актуальной может стать проблема преодоления негативного отношения оставшихся и сейчас проживающих на территории Украины к тем, кто выехал за границу.

"Причем эти нарративы ("уехали и наслаждаются Европой, пока мы здесь страдаем под обстрелами и выключениями света") охотно транслируются российской пропагандой, которая пытается расколоть Украину. Сейчас результаты опроса свидетельствуют, что в целом отношение достаточно нормальное, что создает надлежащий фон для возвращения (когда будут надлежащие условия)", - сказал он.

Грушецкий считает, что соответствующий нарратив (что украинцы в Украине искренне ждут возвращения своих сограждан) должен транслироваться на разных уровнях и для разных аудиторий.

"Это должны понимать те украинцы, которые сейчас проживают на территории Украины. И также это должны понимать и чувствовать украинцы за рубежом", - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.