Как украинцы относятся к предыдущим президентам: данные опроса

К предыдущим президентам Украины граждане относятся по-разному: часть воспринимают их положительно, часть - отрицательно. Лучше отношение к президентам, занимавшим проукраинскую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2%.

Напомним, Леонид Кравчук скончался 10 мая 2022 года после продолжительной болезни на 89-й году жизни.

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