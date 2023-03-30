Как украинцы относятся к беженцам и оставшимся в оккупации: данные опроса

Украинцы без предубеждений относятся к беженцам и оставшимся на оккупированной территории. Это не касается граждан Украины, россиян по национальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Отношение к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) вполне положительно. Готовы допустить их в свое ближайшее окружение 53%, еще 42% соглашаются, что они должны жить в Украине (итого 95%). Ксенофобное отношение к ним имеет только 5% респондентов.
Ситуация с беженцами за границу, русскоязычными гражданами и с оставшимися на оккупированной территории тоже не вызывает беспокойства, ксенофобное отношение к ним имеют не более 14% населения Украины.
Беспокойство социологов вызывает отношение к гражданам Украины, русским по национальности, ксенофобное отношение к ним имеют 36% населения.
"Это отношение явно нерационально и несправедливо, потому что данные социологических исследований показывают, что в целом взгляды граждан Украины - этнических русских хоть и несколько отличаются от взглядов этнических украинцев, но не очень существенно, и эти граждане также защищают Украину от врагов", - говорится в сообщении.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 22 февраля - 6 марта 2023 среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, по данным опроса КМИС, почти две трети (63%) жителей Украины считают, что исторически украинцы самые близкие с поляками, 12% - с русскими, 7% - с другим народом и 17% не определились.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.