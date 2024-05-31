Как украинским беженцам в Чехии получить помощь с арендой жилья

Для многих украинских беженцев поиски жилья стали вызовом. Людям со временной защитой нередко отказывают в аренде квартир из-за национальности.

Как бежавшие от войны могут получить помощь с арендой жилья в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

Украинские беженцы в Чехии имеют право на получение бесплатного гуманитарного жилья на 150 дней (с 1 сентября 2024 года – только на 90 дней). Просить такое размещение можно в Краевом центре помощи Украине (KACPU) в городе Острава.

Также люди могут обратиться в центр "Свет", который помогает украинским беженцам. К специалистам центра можно обращаться по вопросам аренды жилья в Чехии.

"Мы помогаем звонить по телефону арендодателям и маклерам. Помогаем с сопровождением на осмотры жилья, с переводом и подписанием договора. И также пытаемся выступать как гарант в коммуникации в посредничестве с владельцем или с маклерской компанией", – рассказала руководитель центра Ольга Черепьюк.

В центре также помогают людям оформить экстренную выплату МОР, которая покрывает первую оплату аренды или залог.

Украинские беженцы нередко сталкиваются с отказами владельцев сдавать жилье из-за национальности.

"Я сама недавно искала жилье. Бывало такое, что мне отказывали прямо по телефону, бывало, я приходила на осмотр и слышала: "Вы же понимаете, с украинцами, которые здесь долго, проблем нет", – делится она.

По словам Ольги Черепьюк, привлечь к ответственности таких арендодателей очень сложно. В то же время, украинцам рекомендуют сообщать о таких случаях дискриминации.

"То, что арендодатель хочет видеть договор с работы, я считаю абсолютно нормальным. Но дискриминация – большая проблема, которая сейчас решается на уровне Чешской Республики. Какие будут методы урегулирования, насколько это будет эффективным, это вопрос", – отмечает руководитель общественного центра.

Несмотря на изменение правил предоставления гуманитарного жилья с сентября, государственные выплаты беженцам на аренду собственного жилья будут продолжаться. В правительстве рассматривается увеличение таких выплат, но вопрос еще на стадии законопроекта, говорит Ольга Черепьюк. По ее информации, выплаты увеличат до 6 и 8 тысяч крон соответственно (242 евро и 323 евро), если жилье в реестре или нет.