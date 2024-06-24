Как украинские импортеры покупают минеральные удобрения российских олигархов в Казахстане

Третий год полномасштабной войны России против Украины не мешает украинским дельцам уплачивать существенные суммы средств российским олигархам за минеральные удобрения казахского происхождения, завозимые в Украину в обход законодательства. Об участниках схемы и том, как на них наживаются таможенники и местные брокеры, — в статье РБК-Украина.

Об этом стало известно из таможенных документов по импорту нескольких партий азотно-фосфорных удобрений — NP 10:46 производства "Казфосфат". Казфосфат — это группа фосфатодобывающих и перерабатывающих предприятий в Казахстане, которыми напрямую владеют российские олигархи.

Исходя из имеющихся данных, компанией "Интерторгмет" было импортировано морским транспортом 2000 тонн азотно-фосфорных удобрений NP 10:46 производства "Казфосфат", а именно кораблем – JN Brothers из турецкого порта Мерсин.

Оформлялся груз отделом таможенного оформления №1 таможенного поста "Измаил" Одесской таможни Гостаможслужбы, а декларированием импорта для компании "Интерторгмет" занималась местная одесская компания – ООО "Юнайтед Глобал Лоджистик".

Поставка товара осуществлялась в соответствии с внешнеэкономическим контрактом с эстонской компанией AMBER GROUP EUROPE OU, которой владеют граждане Украины Александр Максимов, Петр Макарук и Игорь Темный. AMBER GROUP EUROPE OU имеет собственное представительство в Украине — ООО "Амбер-Групп", которое зарегистрировано на жителя Житомирской области Романа Руденко.

В свою очередь, в Национальном банке Украины журналистам "Коротко про" объяснили, нарушает ли платеж по декларации ООО "Интерторгмет" требования постановления НБУ от 24 февраля 2022 года № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" в части запрета уполномоченным учреждениям осуществлять любые валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в РФ.

Регулятор ответил, что "… для целей применения подпунктов 2 и 3 пункта 17 Постановления № 18 не важно, кто является конечным бенефициарным владельцем контрагента-нерезидента, в пользу которого резидент осуществляет перевод средств по внешнеэкономическому контракту. Другими словами, подпункты 2 и 3 пункта 2 Постановления № 18 не устанавливают ограничений на валютную операцию по переводу резидентом средств из Украины в пользу контрагента-нерезидента только при наличии информации, что конечным бенефициарным владельцем этого контрагента-нерезидента является лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в РФ.

В то же время для целей применения Положения № 8 банк как агент валютного надзора и субъект первичного финансового мониторинга самостоятельно определяет полноту мер, в частности установление конечных бенефициарных владельцев (на основании информации и документов, в частности собранных из официальных и/или надежных источников, касающихся деятельности и репутации контрагентов, принимающих участие в расчетах с их клиентами) и принимает решение о перечне документов (информации), которые(а) необходимы(а) ему для осуществления всестороннего, комплексного и основательного анализа такой валютной операции, с учетом риск-ориентированных подходов и по результатам принятых им мер в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Уполномоченное учреждение по результатам проведенного дополнительного анализа с учетом принятых достаточных и адекватных мер по выполнению требований пункта 13 Положения № 8 должно установить наличие/отсутствие оснований считать, что эта валютная операция является сомнительной (пункт 15 Положения № 8). В то же время подчеркиваем, что меры по установлению конечных бенефициарных собственников участников валютной операции должны осуществляться банком в комплексе с другими мероприятиями, указанными в пункте 13 Положения № 8, с целью установления наличия/отсутствия оснований считать, что эта валютная операция сомнительна.

Следовательно, банки при осуществлении валютного надзора за внешнеэкономическими операциями клиентов должны учитывать требования Положения № 8 в т.ч. в части установления банками конечных бенефициарных собственников участников финансовых операций.

Подобный запрос был направлен в АО "ОТП БАНК", которое является обслуживающим банком клиента ООО "Интерторгмет". Ответа не последовало. Впрочем, из ответа НБУ можно заключить, что АО "ОТП БАНК" обязан устанавливать конечных бенефициарных собственников участников финансовых операций.

Другую партию идентичного товара объемом 3000 тонн по той же схеме импортировала компания Агрохимресурс (ЕГРПОУ: 32399340), принадлежащая черниговскому бизнесмену Валерию Шнайдману, который к тому же владеет ООО "Агропартнер" (ЕГРПОУ: 3181892 ЕГРПОУ: 42796080), которые занимаются оптовой и розничной торговлей химическими продуктами.

Поставка товара осуществлялась в соответствии с внешнеэкономическим контрактом со швейцарской компанией HEXAGON TRADING AG, которая позиционирует себя на собственном веб-сайте мировым лидером в торговле минеральными удобрениями, а на самом деле является обычной "фунтарней", зарегистрированной по месту нахождения полуподвала с кафешкой Сhi – довольно популярное место для регистрации разного рода подставных компаний в этом швейцарском городе.

Удивительная ситуация, ведь "Казфосфат" принадлежит гражданам РФ, которые входят в российский список олигархов Forbes и исправно платят налоги в бюджет РФ.

ООО "Казфосфат" было основано 27 октября 1999 г. в Республике Казахстан, а в июне 2023 г. у ООО "Казфосфат" сменился учредитель. По сообщению forbes.kz, новым владельцем стала частная компания CAF Holding Ltd., у которой, в свою очередь, четыре собственника – Kazakhmys Resources BV, Нуржан и Нурхан Нурлановы, а также частная компания KP Fertilizers Ltd.

Конкретно KP Fertilizers Ltd. принадлежит и контролируется Дмитрием Стрежневым, совладельцем российской группы компаний "Еврохим" и №167 в рейтинге самых богатых людей России. Более того, сам Дмитрий Стрежнев внесен в санкционные списки стратегического партнера Украины – Великобритании за поддержку российской военной машины, а также указом президента №727/2022 от 19.10.2022 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) наложены санкции на гражданина РФ Стрежнева Дмитрия Степановича.

Также важным фактом является то, что бенефициарным владельцем ООО "Казфосфат" зарегистрирована компания Kazchemprom Holding LLC (английское название российской компании ООО "Казхимпром Холдинг", находящейся на москве ), которая в свою очередь принадлежит Сергею Момцемлидзе, директору по производству азота с долей 33,33%, Евгению Шавелю, генеральному директору АО "Уралхим Холдинг" с долей 33,34%, и Михаилу Генкину с долей 33,33%. Отметим, что такое партнерство также не останавливает украинские компании ООО "Интерторгмет" и ООО "Агрохимресурс" от сотрудничества с "Казфосфатом", а значит, и бизнесменами страны-террориста.

В свою очередь, Валерий Шнайдман, владелец ООО "Агропартнер", открыто декларирует свою давнюю дружбу с ГП "Агроцентр Еврохим-Украина" (ЕГРПОУ: 33102216), что является дочерним предприятием АО "Минерально-химическая компания "Еврохим", зарегистрированная улице Дубининской, 53 и принадлежит гражданину РФ под украинскими и британскими санкциями Стрежневу Дмитрию Степановичу.

К слову, в отношении самой компании ГП "Агроцентр Еврохим-Украина" были введены санкции СНБО еще 21.06.2018, приказ №176-2018.

Отметим, что 14 мая 2024 года на веб-сайте "Еврохим" появилась новость о том, что компания подписала контракт с китайской China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) на строительство производственного химического комплекса на юге Казахстана с суммарным объемом инвестиций более 1 млрд долларов США и плановым объемом выпуска продукции более 1 млн тонн минеральных удобрений и сопутствующей промышленной продукции в год.

Таким образом, российский производитель получит возможность экспортировать свою продукцию в обход санкций, в том числе в Украину, под видом продукции с казахским происхождением.

Следовательно, можно предположить, что будет устроена схема из компаний-посредников для запутывания связей между производителем и поставщиками, чтобы через таможню оформлять сомнительные грузы и формально оставаться в правовом поле. Ведь, на первый взгляд, все законно, страна-производитель – Казахстан, предприятие-производитель не отнесено к рисковым, а санкции указом президента не налагались.

Зато санкционных бенефициаров коррупционные таможенники "будто и не обязаны проверять", хотя в то же время при импорте горюче-смазочных продуктов импортер не предоставляет разве что справку о составе семьи уборщиков завода-производителя, зато все до последнего другие документы, что имеющиеся у всей цепочки поставщиков должны быть поданы к оформлению, в противном случае – запрет на ввоз. Двойные стандарты или как?

Все вышеуказанные факты отнюдь не мешают должностным лицам оформлять продукцию, средства за которую пополняют бюджет страны-агрессора. Не учитывают также таможенники и постановление Кабинета министров №426 от 09 апреля 2022 года, которым введен полный запрет (эмбарго) на ввоз на территорию Украины товаров из страны-агрессора, а также введены дополнительные меры по проверке происхождения поставляемых товаров.

Однако это уже дело СБУ узнавать, кто из инспекторов поставил свою печать под декларацией.